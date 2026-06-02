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Bidstrup à l’OL pour 10 ME, c’est confirmé

OL02 juin , 22:35
parGuillaume Conte
20
L'OL a décidé de frapper vite et fort pour son début de mercato, et le club rhodanien avance à grands pas pour faire signer Mads Bidstrup.
L’Olympique Lyonnais a promis de faire un mercato rapide dans un premier temps, et semble déterminé à tenir parole. Le Niçois Kaïl Boudache va signer dans les prochains jours, et Mads Bidstrup ne devrait pas tarder à l’imiter. Annoncé dans le viseur de l’OL depuis quelques semaines, le milieu de terrain danois voit les deux clubs se rapprocher d’un accord. Selon L’Equipe, le feu vert pourrait être donné très rapidement, sachant qu’un accord est possible autour de 10 millions d’euros. Bidstrup viendrait pour donner une dimension physique au milieu de terrain, et confirmer ses belles prestations avec le club autrichien du RB Salzbourg.

Bidstrup, un profil énergique

Si l’arrivée du Danois devait se finaliser rapidement, l’OL devra ensuite se pencher sur une autre mission. C’en serait fini avec les recrues dans un premier temps, et la place sera ensuite faite pour vendre des joueurs importants et coller aux exigences de la DNCG en la matière. Le départ de Tanner Tessmann est le premier objectif majeur de l’OL, qui ne pourra toutefois pas faire la fine bouche en cas d’offres pour ses révélations de la saison. Afonso Moreira sera ainsi très demandé, tout comme des joueurs comme Tyler Morton, Vinicius Abner, voire Pavel Sulc et Ruben Kluivert.
En revanche, dans un premier signal envoyé à la DNCG, plusieurs joueurs vont quitter l’OL au 30 juin de manière officielle : Endrick, Karabec, Ghezzal et Yaremchuk, tous prêtés ces derniers mois. Cela aura le don de réduire la masse salariale sur le plan comptable, même si ces joueurs n’appartenaient pas à l’OL pour la plupart.
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alors, ca avance??

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