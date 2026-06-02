Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait un plaisir à 500 ME à Luis Enrique

PSG02 juin , 20:30
parHadrien Rivayrand
6
Le PSG peut désormais se lancer pleinement dans son mercato estival. Le club de la capitale est même proche d’un accord avec un défenseur polyvalent. Nasser Al-Khelaïfi ne peut rien refuser à Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain vit un véritable rêve éveillé après son sacre en Ligue des champions ce samedi face à Arsenal. Tous les dossiers mercato avaient été mis en pause par Luis Campos, qui peut désormais reprendre ses travaux. Et les rumeurs de transferts se sont multipliées ces dernières heures. Un accord avec un défenseur capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit a même été évoqué. Ce joueur pourrait actuellement évoluer du côté de l’Atlético de Madrid.

Pubill, le PSG tente sa chance 

Selon des informations rapportées par Transferfeed, le PSG suit de très près Marc Pubill. Le club parisien s'est déjà renseigné sur la faisabilité d’un transfert avec les Colchoneros. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs jeunes et polyvalents, et Pubill, auteur d’une saison remarquée avec l’Atlético, correspond parfaitement à ce profil.
Mais le club madrilène n’entend pas se séparer de sa pépite de 22 ans, considérée comme un élément clé du projet de Diego Simeone.
Le natif de Manresa dispose d’une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. Le PSG devra donc passer par de longues négociations avec Madrid s’il veut espérer le recruter. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient néanmoins faciliter les discussions, même si Paris devra se montrer particulièrement convaincant sur le plan financier pour tenter de faire céder les dirigeants espagnols. Mais Nasser Al-Khelaïfi, dithyrambique sur son entraineur, pourrait bien lui offrir ce gros cadeau cet été.

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À noter que le FC Barcelone est également intéressé par le joueur, mais les relations tendues entre les deux clubs espagnols compliqueront ce dossier pour les Catalans.
Plus les jours passent, plus les contours du prochain mercato parisien se précisent. Le PSG cible plusieurs profils, avec une idée claire en tête : continuer à dominer l’Europe et viser une troisième Ligue des champions la saison prochaine.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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