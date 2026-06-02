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Ni OM, ni PSG, Ismael Saibari va au Bayern

Bundesliga02 juin , 21:57
parGuillaume Conte
1
Le Bayern et le PSV Eindhoven discutent de manière avancée pour le transfert d'Ismael Saibari. Le joueur a fait son choix avant le Mondial et veut signer en Bavière.
Héros inattendu de la Coupe d’Afrique des Nations puisqu’il était sorti du banc de touche du Maroc pour tenter de voler la serviette d’Edouard Mendy, Ismaël Saibari est avant tout connu pour être un international marocain appelé pour disputer la Coupe du monde 2026. Il se trouve ainsi récompensé de sa saison brillante avec le PSV Eindhoven, avec notamment 19 buts et 9 passes décisives pour le champion des Pays-Bas.
Sous contrat jusqu’en 2029, le natif d’Espagne qui a été formé en Belgique pourrait faire l’objet d’un transfert de 40 millions d’euros. Il était suivi par l’OM l’hiver dernier, et par le PSG plus récemment. Mais selon Fabrizio Romano, il a trouvé un accord pour rejoindre le Bayern Munich. Encore beaucoup de choses doivent se mettre en place, mais le Lion de l’Atlas a fait son choix avant la Coupe du monde pour être tranquille, et il va désormais espérer que les deux clubs se mettent d’accord. Les négociations ont en tout cas déjà été entamées, ce qui explique pourquoi Vincent Kompany s’est entretenu avec le joueur pour être certain de son choix.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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