Ni OM, ni PSG, Ismael Saibari va au Bayern

Le Bayern et le PSV Eindhoven discutent de manière avancée pour le transfert d'Ismael Saibari. Le joueur a fait son choix avant le Mondial et veut signer en Bavière.

Héros inattendu de la Coupe d’Afrique des Nations puisqu’il était sorti du banc de touche du Maroc pour tenter de voler la serviette d’Edouard Mendy, Ismaël Saibari est avant tout connu pour être un international marocain appelé pour disputer la Coupe du monde 2026. Il se trouve ainsi récompensé de sa saison brillante avec le PSV Eindhoven, avec notamment 19 buts et 9 passes décisives pour le champion des Pays-Bas.