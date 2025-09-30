ICONSPORT_271637_0231

Le PSG rigole de cette offre à 120 millions

30 sept.
Guillaume Conte
Le PSG possède de nombreux jeunes joueurs extrêmement talentueux dans son effectif. Joao Neves en fait partie, mais les dirigeants parisiens sont d’une sérénité à toute preuve le concernant malgré l’intérêt de City. 
Dans toute son histoire récente, jamais le PSG ne s’est fait forcer la main pour vendre un joueur qu’il souhaitait absolument conserver. Les rares cas de figure de départs non désirés concernent les éléments en fin de contrat, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé. Pour le reste, un titulaire est intouchable, sauf si le club décidé de s’en séparer comme ce fut le cas avec Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Cela n’empêche pas certains clubs de tenter leur chance. 

C’est le cas du Manchester City de Pep Guardiola, qui est tombé amoureux de l’activité, de la fraicheur et même du rendement offensif de Joao Neves. L’intérêt du club anglais pourrait provoquer une offre l’été prochain se montant à 120 millions d’euros. Le Paris SG n’est pas intéressé par une telle vente, sachant que le Portugais est inamovible et ne cesse de progresser chaque saison. Il est même souvent une pierre angulaire du système de Luis Enrique en ce qui concerne la mise en place du pressing tant apprécié par l’entraineur espagnol. 
Et dans ce dossier, le PSG est d’une sérénité à toute épreuve. Comme l’explique le média britannique Sports Mole, Nasser Al-Khelaïfi estime qu’avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2029, il n’y a absolument rien à craindre des approches des ténors européens. Surtout que le joueur lusitanien se sent bien à Paris et bénéficie d’une totale confiance de la part de son entraineur. 
Avec le titre européen glané en mai dernier, le PSG s’est offert un nouveau luxe. Désormais, les intérêts des formations prestigieuses telles que Manchester City ou le Real Madrid ne font plus trembler les dirigeants parisiens, qui savent qu’ils ont de solides arguments, et pas seulement financiers, pour repousser les tentatives de recrutement. 
Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

