Le PSG rigole de cette offre à 120 millions





Le PSG possède de nombreux jeunes joueurs extrêmement talentueux dans son effectif. Joao Neves en fait partie, mais les dirigeants parisiens sont d’une sérénité à toute preuve le concernant malgré l’intérêt de City.

Dans toute son histoire récente, jamais le PSG ne s’est fait forcer la main pour vendre un joueur qu’il souhaitait absolument conserver. Les rares cas de figure de départs non désirés concernent les éléments en fin de contrat, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé. Pour le reste, un titulaire est intouchable, sauf si le club décidé de s’en séparer comme ce fut le cas avec Gianluigi Donnarumma l’été dernier. Cela n’empêche pas certains clubs de tenter leur chance.

C’est le cas du Manchester City de Pep Guardiola, qui est tombé amoureux de l’activité, de la fraicheur et même du rendement offensif de Joao Neves. L’intérêt du club anglais pourrait provoquer une offre l’été prochain se montant à 120 millions d’euros. Le Paris SG n’est pas intéressé par une telle vente, sachant que le Portugais est inamovible et ne cesse de progresser chaque saison. Il est même souvent une pierre angulaire du système de Luis Enrique en ce qui concerne la mise en place du pressing tant apprécié par l’entraineur espagnol.

Et dans ce dossier, le PSG est d’une sérénité à toute épreuve. Comme l’explique le média britannique Sports Mole, Nasser Al-Khelaïfi estime qu’avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2029, il n’y a absolument rien à craindre des approches des ténors européens. Surtout que le joueur lusitanien se sent bien à Paris et bénéficie d’une totale confiance de la part de son entraineur.

Avec le titre européen glané en mai dernier, le PSG s’est offert un nouveau luxe. Désormais, les intérêts des formations prestigieuses telles que Manchester City ou le Real Madrid ne font plus trembler les dirigeants parisiens, qui savent qu’ils ont de solides arguments, et pas seulement financiers, pour repousser les tentatives de recrutement.