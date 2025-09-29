PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

S'il a vraiment tiré dans une bouteille qui est arrivée aux pieds du délégué de la Ligue, c'est normal qu'il se prenne un jaune. C'est un comportement qui n'a pas lieu d'être sur un banc de touche, et encore moins de la part d'un entraineur. Et si la bouteille était parvenue sur un joueur ou l'arbitre ?