ICONSPORT_272084_0051
Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

PSG29 sept. , 21:40
parClaude Dautel
1
Pour le match de mercredi soir à Barcelone, le PSG devrait pouvoir compter sur Vitinha mais pas sur Kvaratskhelia, touché samedi contre Auxerre.
Blessé à la cuisse gauche lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AJA, Khvicha Kvaratskhelia sera très probablement absent pour le deuxième match du PSG en Ligue des champions mercredi face à Barcelone. En effet, l'international géorgien ne s'est pas entraîné à 48 heures de cette rencontre, et Luis Enrique ne veut pas prendre de risque. Côté parisien, la bonne nouvelle est que Vitinha, qui avait, lui aussi, quitté ses coéquipiers samedi au Parc des Princes, sera bien présent à Montjuic. Au niveau des bonnes nouvelles, le Paris Saint-Germain pourra aussi compter sur Fabian Ruiz et sur Joao Neves.  Outre Kvaratskhelia, Marquinhos, Désiré Doué et évidemment Ousmane Dembélé seront à Barcelone. C'est clairement une équipe du PSG décimée qui devra tenir à Lamine Yamal et ses coéquipiers.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
21:00
Paris Saint Germain
1
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue

l1 nice se reveille enfin et lance sa saison iconsport 267539 0088 397714
OGC Nice

Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer

maitland niles abandonne l ol il veut partir iconsport 246547 0414 396709
OL

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

Fil Info

22:40
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:30
OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue
22:00
Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer
21:30
OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais
21:00
SRFC : Beye humilie les médias, Hermel l'attaque
20:30
Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle
20:00
OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère
19:30
ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1
19:10
OM : Le Barça annonce une très bonne nouvelle

Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ça te dérange que ousmane ballon d'or et nasser gagne la champion's league mais il faudra t y faire .. le frustré raciste... les ' sous hommes' ont gagner. Et je suis triste pour ton club ta ville. Bye .le ss.

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Pfff on s'en doutait bien....espérons au moins que les revenants tiennent le coup, ca risque d'être un gros match

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

je sors les pop corns pour les futurs messages, toi et moi savons de quel message on parle, d'un message véhiculé à tord

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

S'il a vraiment tiré dans une bouteille qui est arrivée aux pieds du délégué de la Ligue, c'est normal qu'il se prenne un jaune. C'est un comportement qui n'a pas lieu d'être sur un banc de touche, et encore moins de la part d'un entraineur. Et si la bouteille était parvenue sur un joueur ou l'arbitre ?

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Elle n'était pas vraiment décollé du corps. Sa position était naturel. C'est ce qui a été jugé. Mais, oui, celui qui a commenté utilise un argument qui n'est plus d'actualité.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading