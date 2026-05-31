Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

Le PSG refuse de payer 150ME, son futur attaquant est déjà connu

PSG31 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Dans la foulée de sa victoire en Ligue des Champions, le PSG va désormais pouvoir aborder sereinement le marché des transferts. Le recrutement d'un attaquant est une priorité, et Luis Campos a déjà sa cible numéro 1.
Le football est sans fin, et à peine le Champagne rentré au frais suite à l'incroyable back-to-back réussi en Ligue des champions que les dirigeants parisiens se tournent déjà vers la saison prochaine. Parmi les priorités fixés par Luis Enrique, le recrutement d'un nouvel attaquant, sachant que Bradley Barcola pourrait partir, tout comme Gonçalo Ramos. Depuis plusieurs semaines, on prête l'intention au Paris Saint-Germain de recruter Julian Alvarez. Mais selon L'Equipe qui évoque ce dimanche ce dossier, après des négociations avec le joueur argentin de l'Atlético de Madrid, Luis Campos n'a pas aimé le comportement de ce dernier, lequel ne semble pas réellement savoir ce qu'il veut, et surtout voulant faire jouer la concurrence entre le PSG et Barcelone. Une attitude qui n'est pas du goût du conseiller sportif, lequel souhaite que les joueurs qu'il contacte soient motivés à l'idée de rejoindre les désormais doubles champions d'Europe. Surtout que l'Atlético de Madrid est très gourmand pour son attaquant vedette. Exit dont Julian Alvarez, mais ce n'est pas grave, car le PSG a trouvé mieux qu'un plan B en la personne de Maghnes Akliouche.

Alvarez traîne les pieds, le PSG n'aime pas ça

Car l'attaquant international français de l'AS Monaco a déjà prévenu qu'il était très motivé à l'idée de signer au Paris Saint-Germain, et des contacts ont d'ores et déjà été initiés avec les représentants de Maghnes Akliouche. L'attaquant de 24 ans, dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros, a déjà plusieurs fois été cité comme proche du club de la capitale, mais cette fois cela devrait être la bonne, confirme Loïc Tanzi, spécialiste mercato du quotidien sportif. Le profil du joueur monégasque plaît énormément à Luis Enrique, et l'entraîneur du PSG le sait, désormais Nasser Al-Khelaifi ne lui refusera plus rien. Si le Paris SG trouve un accord avec l'AS Monaco, Akliouche ne sera cependant pas le seul renfort offensif de l'été.
En effet, l'entraîneur espagnol désire également un autre attaquant plus axial, probablement pour compenser le départ Lee-Kang In. Pour l'instant aucun nom n'est sorti, mais Luis Campos travaille également sur ce dossier offensif afin d'apporter à Luis Enrique les joueurs dont il a besoin. Dans le sens des départs, dans ce secteur, c'est évidemment le dossier Bradley Barcola qui suscite des interrogations, l'ancien joueur de l'OL, entré en fin de match contre Arsenal, étant en contact avec Liverpool...avant qu'Arne Slot ne soit limogé.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

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Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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