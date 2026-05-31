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Neymar sur une jambe, Ancelotti sort sa meilleure blague

Mondial 202631 mai , 7:30
parEric Bethsy
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Victime d’une blessure musculaire à l’approche du Mondial 2026, Neymar pourrait manquer l’entrée en lice du Brésil. Pas de quoi changer les plans du sélectionneur Carlo Ancelotti qui préfère s’amuser de la situation en conférence de presse.
Neymar a vécu un drôle d’ascenseur émotionnel. D’abord euphorique après la convocation envoyée par Carlo Ancelotti, le milieu offensif du Brésil s’est ensuite blessé à un mollet. Le verdict est tombé, le joueur de Santos souffre d’une lésion qui devrait l’éloigner des terrains pendant deux à trois semaines. L’ancienne star du Paris Saint-Germain va donc manquer les matchs de préparation contre le Panama dimanche et l’Egypte une semaine plus tard.

Ancelotti et son grand-père...

Quant à l’entrée en lice au Mondial 2026 face au Maroc le 14 juin, sa participation est incertaine. De quoi s’interroger sur les futurs plans de Carlo Ancelotti. Avec un Neymar absent en début de tournoi, et peut-être diminué pour la suite de la compétition, le sélectionneur du Brésil n’a-t-il pas intérêt à remplacer son meneur de jeu ? La question a été posée lors de sa conférence de presse ce samedi. Et l’Italien s’est montré catégorique.
« Santos nous avait communiqué sa blessure. Nous nous attendons à ce que Neymar soit de retour pour le premier match contre le Maroc. Mais si ce n'est pas le cas, nous l'attendrons pour la rencontre suivante. Nous ne remplacerons personne, les joueurs choisis sont ceux-là et je ne changerai pas mes plans. Tous ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde, a tranché Carlo Ancelotti, qui a ensuite surpris les journalistes avec une réponse pleine d’humour. Est-ce que j'aurais pris Neymar si j'avais connu la gravité de sa blessure ? Si mon grand-père avait des roues, il serait une voiture… » Potentiel remplaçant de Neymar, l’attaquant de Chelsea João Pedro peut partir en vacances.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

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Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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