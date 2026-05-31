Neymar sur une jambe, Ancelotti sort sa meilleure blague

Victime d’une blessure musculaire à l’approche du Mondial 2026, Neymar pourrait manquer l’entrée en lice du Brésil. Pas de quoi changer les plans du sélectionneur Carlo Ancelotti qui préfère s’amuser de la situation en conférence de presse.

Neymar a vécu un drôle d’ascenseur émotionnel. D’abord euphorique après la convocation envoyée par Carlo Ancelotti, le milieu offensif du Brésil s’est ensuite blessé à un mollet . Le verdict est tombé, le joueur de Santos souffre d’une lésion qui devrait l’éloigner des terrains pendant deux à trois semaines. L’ancienne star du Paris Saint-Germain va donc manquer les matchs de préparation contre le Panama dimanche et l’Egypte une semaine plus tard.

Ancelotti et son grand-père...

Quant à l’entrée en lice au Mondial 2026 face au Maroc le 14 juin, sa participation est incertaine. De quoi s’interroger sur les futurs plans de Carlo Ancelotti. Avec un Neymar absent en début de tournoi, et peut-être diminué pour la suite de la compétition, le sélectionneur du Brésil n’a-t-il pas intérêt à remplacer son meneur de jeu ? La question a été posée lors de sa conférence de presse ce samedi. Et l’Italien s’est montré catégorique.

« Santos nous avait communiqué sa blessure. Nous nous attendons à ce que Neymar soit de retour pour le premier match contre le Maroc. Mais si ce n'est pas le cas, nous l'attendrons pour la rencontre suivante. Nous ne remplacerons personne, les joueurs choisis sont ceux-là et je ne changerai pas mes plans. Tous ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde, a tranché Carlo Ancelotti, qui a ensuite surpris les journalistes avec une réponse pleine d’humour. Est-ce que j'aurais pris Neymar si j'avais connu la gravité de sa blessure ? Si mon grand-père avait des roues, il serait une voiture… » Potentiel remplaçant de Neymar, l’attaquant de Chelsea João Pedro peut partir en vacances.