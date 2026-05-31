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OM : Greenwood refuse Rome, son choix est explosif

OM31 mai , 8:40
parClaude Dautel
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Les supporters de l'OM espèrent tous que Mason Greenwood ne sera pas sacrifié par la nouvelle direction du club afin de remplir les caisses de Marseille. Du côté de l'attaquant anglais, on a déjà des idées.
Annoncé comme proche de l'AS Rome, qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, Mason Greenwood n'a pas encore quitté sa maison marseillaise. Car c'est une évidence, le club italien va devoir trouver des moyens financiers pour convaincre l'Olympique de Marseille de lâcher celui qui est désormais la plus grosse valeur de son effectif. De quoi faire planer le doute sur son départ pour la Serie A, même si des rumeurs affirment que son père a déjà discuté avec les dirigeants de la Roma. Mais ce dimanche, c'est du côté de la Turquie, et plus précisément de Fenerbahçe que le nom de Mason Greenwood est évoqué avec insistance. Selon Levent Umit Erol, journaliste turc pour la chaîne spécialisée LUE TV, le club stambouliote a les préférences du clan Greenwood et Fenerbahçe travaille déjà sur ce dossier. Deuxième du championnat, le Fener a les moyens de ses ambitions.

Greenwood fait rêver Fenerbahçe

Après avoir fait signer N'Golo Kanté, Marco Asensio ou Mattéo Guendouzi, pour ne citer qu'eux, Fenerbahçe veut se renforcer offensivement et notre confrère d'Istanbul affirme que Mason Greenwood est bien la cible des dirigeants turcs. Au moment où les élections à la direction de Fenerbahçe vont avoir lieu, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille est en pole. « Le représentant de Greenwood en Turquie est un fervent supporter de Fenerbahçe, il a œuvré pour le club pendant de nombreuses années. Lorsque j'avais déjà annoncé cette piste, il était impossible que le joueur rejoigne une autre équipe ici, son agent en Turquie n'aurait pas voulu l'emmener à Galatasaray ou à Besiktas, même pour un salaire plus élevé (...) Greenwood est ouvert à l'idée de jouer pour Fenerbahçe. Il souhaite y jouer. Il a été présenté aux deux candidats à la présidence. Quiconque le veut peut l'amener à Fenerbahçe », a confié Leven Umit Erol.
Pour l'instant, du côté de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi rien n'a été décidé concernant celui qui a fini la saison 2025-2026 avec 26 buts marqués. Mais pour se présenter sereinement devant la DNCG, et faute de pouvoir compter sur les recettes de la prochaine Ligue des champions, il se pourrait bien que l'Olympique de Marseille n'ait pas réellement d'autre choix que de vendre Mason Greenwood. Tout cela en sachant que l'OM devra reverser une partie du transfert à Manchester United.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

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Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
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Brest
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3434810163444-10
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17
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18
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173438233276-44

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