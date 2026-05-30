Quand Roland-Garros apprend la victoire du PSG en finale

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐