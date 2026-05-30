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Quand Roland-Garros apprend la victoire du PSG en finale

PSG30 mai , 22:23
parJérôme Capton
0
Alors qu'avait lieu le match des internationaux de France de tennis entre Auger-Aliassime et Nakashima sur le central de Roland-Garros, à quelques centaines de mètres du Parc des Princes, une clameur est montée dans les tribunes au moment où le Paris Saint-Germain a gagné la finale de la Ligue des champions. Si tout le monde ne comprenait pas les raisons des cris de joie dans les tribunes, y compris les commentateurs de Prime Vidéo, le feu d'artifice tiré depuis le stade du PSG a fait comprendre ce qu'il venait de se passer à Budapest. Des Ici c'est Paris étaient même lancés dans les tribunes de Roland-Garros avant que le calme ne revienne et le match reprenne.
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Derniers commentaires

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐

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Y a du beau lfi dans l'air

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Alors trouduc, avec un oubli de penalty etvunnoubli de carton rouge on est CHAMPIOOOOOOONNS....Mais toi tu connais le foot hein ??

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

C'est justement ça qui est d'une profonde tristesse, tu as toute ma sollicitude. Vraiment Force a toi 👊

Le PSG conserve la Ligue des champions et entre dans l'histoire

Il parait qu'il a laché une larme lors du dernier penalty mais nul ne pourra dire si c'était de la joie ou une profonde tristesse ;), sérieusement on va pas arrêter de lui en parler en edf j'ai hate de voir sa tronche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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