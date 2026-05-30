Arsenal privé d'un penalty, un arbitre donne raison à Daniel Siebert

Du côté d'Arsenal, nombreux sont ceux qui pensent que Daniel Siebert, arbitre de la rencontre, a clairement oublié de siffler un penalty suite à une intervention de Nuno Mendes sur Noni Madueke en prolongation. Saïd Ennjimi, ancien arbitre international, estime que l'arbitre de PSG-Arsenal a eu raison, le joueur des Gunners abusant.

Pendant longtemps, les joueurs de Mikel Arteta, et Arteta lui-même, ont réclamé à Daniel Siebert qu'il siffle penalty en leur faveur ou consulte la VAR suite à une intervention de Nuno Mendes à l'entrée de la surface sur Noni Madueke. Mais l'arbitre allemand n'a pas bougé et a confirmé sa décision. Si certains pensent qu'il a eu tort en n'accordant pas de penalty aux Gunners pour ce qui semblait être un duel loyal, Saïd Ennjimi donne raison à son ancien collègue. « C’est davantage une question de perception. J'ai l'impression que Madueke prend le dessus parce qu'il lui prend le bras. Je vois plutôt deux joueurs au combat au corps à corps et je trouve que l'attaquant d'Arsenal force sa chute. Il tente le coup mais il n'a pas encore passé son vis-à-vis. Il n'a pas de raison particulière de tomber, et il est logique que l'arbitre n'ait pas sifflé de penalty », a confié, dans L'Equipe, l'ancien arbitre international français. Et ce dernier de confirmer que l'arbitre de cette finale de Ligue des champions avait également bien fait de ne pas accorder un penalty au PSG suite à la main de Saka dans la surface. Une analyse similaire a été faite par Tony Chapron sur Canal+.