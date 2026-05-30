Arsenal privé d'un penalty, un arbitre donne raison à Daniel Siebert

Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐
Y a du beau lfi dans l'air
Alors trouduc, avec un oubli de penalty etvunnoubli de carton rouge on est CHAMPIOOOOOOONNS....Mais toi tu connais le foot hein ??
C'est justement ça qui est d'une profonde tristesse, tu as toute ma sollicitude. Vraiment Force a toi 👊
Il parait qu'il a laché une larme lors du dernier penalty mais nul ne pourra dire si c'était de la joie ou une profonde tristesse ;), sérieusement on va pas arrêter de lui en parler en edf j'ai hate de voir sa tronche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Tony Chapron analyse la situation sur le potentiel pénalty sur Noni Madueke 🏴.. C’EST PAS PÉNALTY POUR LUI ! ❌ 🎥 @CanalplusFoot