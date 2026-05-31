Les incidents ont éclaté dès la fin de la finale
Paris se réveille après une nuit de fête et de débordements

PSG-Arsenal : 416 personnes interpellées en France, 7 policiers blessés

Info31 mai , 7:17
parClaude Dautel
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La nuit a été chaude, et pas qu'à Paris, après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Le ministre de l'Intérieur regrette tout cela, mais il tient tout de même à faire remarquer qu'il n'y avait pas eu de dégradations majeures.
Avant même le tir au but raté par Arsenal, et donc la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, il y avait déjà de la tension autour du Parc des Princes. Mais forcément, tandis que des dizaines de milliers de personnes descendaient dans les rues de la capitale, et dans certaines villes de France, des fauteurs de troubles ont voulu se mêler à la fête. Contrairement à l'an passé, où ils avaient été débordés, les forces de l'ordre ont cette fois usé très rapidement des lacrymogènes pour éviter les rassemblements de gens trop énervés. Peu avant 2 heures du matin, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a fait un premier bilan de ces débordements.

La fête au Champs-de-Mars est maintenu à Paris

« Evidemment, je déplore ces débordements inacceptables, mais encore une fois ils étaient « malheureusement » anticipés (...) 416 personnes ont été interpellées en France, dont 283 à Paris. Sept fonctionnaires de police ont été blessés, dont un assez gravement à Agen (ndlr : Un traumatisme cranien suite à une chute), a précisé le ministre de l’Intérieur, qui a toutefois ajouté que la fête prévue au Champs-de-Mars ce dimanche après-midi aurait bien lieu. Ce n'est pas le même événement. Il n'y a pas de raison de ne pas maintenir cette manifestation. » Il faut savoir que le Paris Saint-Germain prendra à sa charge les éventuels dégâts qui pourraient être engendrés par cette fête où près de 90.000 personnes sont attendues ce dimanche au retour de Luis Enrique et son équipe à Paris.
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Derniers commentaires

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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

L'OM à jamais les premiers, La Provence pète un câble

Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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