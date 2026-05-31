PSG-Arsenal : 416 personnes interpellées en France, 7 policiers blessés

La nuit a été chaude, et pas qu'à Paris, après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Le ministre de l'Intérieur regrette tout cela, mais il tient tout de même à faire remarquer qu'il n'y avait pas eu de dégradations majeures.

Avant même le tir au but raté par Arsenal, et donc la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, il y avait déjà de la tension autour du Parc des Princes. Mais forcément, tandis que des dizaines de milliers de personnes descendaient dans les rues de la capitale, et dans certaines villes de France, des fauteurs de troubles ont voulu se mêler à la fête. Contrairement à l'an passé, où ils avaient été débordés, les forces de l'ordre ont cette fois usé très rapidement des lacrymogènes pour éviter les rassemblements de gens trop énervés. Peu avant 2 heures du matin, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a fait un premier bilan de ces débordements.

La fête au Champs-de-Mars est maintenu à Paris

« Evidemment, je déplore ces débordements inacceptables, mais encore une fois ils étaient « malheureusement » anticipés (...) 416 personnes ont été interpellées en France, dont 283 à Paris. Sept fonctionnaires de police ont été blessés, dont un assez gravement à Agen (ndlr : Un traumatisme cranien suite à une chute), a précisé le ministre de l’Intérieur, qui a toutefois ajouté que la fête prévue au Champs-de-Mars ce dimanche après-midi aurait bien lieu. Ce n'est pas le même événement. Il n'y a pas de raison de ne pas maintenir cette manifestation. » Il faut savoir que le Paris Saint-Germain prendra à sa charge les éventuels dégâts qui pourraient être engendrés par cette fête où près de 90.000 personnes sont attendues ce dimanche au retour de Luis Enrique et son équipe à Paris.