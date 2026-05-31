Paulo Fonseca restera entraîneur de l'OL
L'entraîneur de Lyon fait des confidences

OL : Paulo Fonseca a refusé des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar

OL31 mai , 8:20
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'OL se sent bien à Lyon, et il n'a pas l'intention de quitter la capitale des Gaules de sitôt. Même si Paulo Fonseca sait qu'il suscite de l'intérêt, il n'a pas vocation de changer de club très souvent.
Lorsque John Textor est allé chercher Paulo Fonseca, fraîchement limogé par l'AC Milan, pour remplacer Pierre Sage, le technicien portugais ne se doutait pas de ce qui l'attendait du côté de l'Olympique Lyonnais. Débarquant dans un club à l'agonie sur le plan financier, Fonseca a rapidement vu rouge contre un arbitre et s'est retrouvé suspendu plusieurs mois. Du côté de l'OL, qui entre-temps avait changé de gouvernance, on a continué à faire une absolue confiance dans le technicien portugais, et ce dernier a réussi de belles choses avec un effectif remanié. Cependant, plusieurs clubs s'intéressent à Paulo Fonseca, dont l'expérience est connue et qui réussit à obtenir de bons résultats avec ses équipes, du moins si on lui laisse un peu de temps. Justement, dans un entretien accordé ce week-end au grand quotidien portugais A Bola, l'entraîneur de l'OL reconnaît avoir refusé plusieurs offres, dont certaines probablement énormes venues d'Arabie Saoudite et du Qatar.

Paulo Fonseca a dit non aux dollars saoudiens et qataris

Avouant préférer faire son travail dans des championnats compétitifs, mais aussi avoir discuté avec le FC Porto, sans dire à quel moment, Paulo Fonseca a évoqué ces pistes qui se sont offertes à lui mais dont il n'a pas voulu « On est plus valorisé à l'étranger qu'ici au Portugal, je l'ai ressenti. J'ai donc choisi de privilégier les grands championnats. J'ai déjà eu l'opportunité d'aller en Arabie saoudite et au Qatar, avec des contrats à plusieurs millions de dollars. Ce qui me motive, ce sont les défis que l'on peut relever dans les meilleurs championnats, et c'est pourquoi je suis allé deux fois en Italie et en France. L’argent reste secondaire pour moi. Je veux évoluer dans des championnats très compétitifs, et c'est pourquoi je souhaite continuer à jouer à l'étranger, dans les principaux championnats européens », a expliqué Paulo Fonseca, qui souhaite désormais mener l'Olympique Lyonnais vers une campagne de Ligue des champions. Contractuellement, le technicien portugais de 53 ans est lié jusqu'en juin 2027 avec l'Olympique Lyonnais.
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Ce qui semble impossible dans ce club où les supporters sont bien trop versatiles.

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Rien de bizarre, juste ta "mémoire" sélective. Ta mauvaise foi pour dire les mots. Quand on voit que même le péno sur Kvara, tu le contestes ^^

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Y'a pas eu "placage". Nuno est tombé, et avec son bras embarqué par son adversaire, il est logique qu'il tombe plus ou moins sur son adversaire. Et non, Nuno, n'est pas "coutumier" du fait. C'est absurde d'ailleurs, considérant le geste que fait Madueke pour l'embarquer. Même si j'ai trouvé son match assez mauvais au niveau défensif. Ton "dans l'autre sens ça aurait été sifflé" est faux, les exemples ont été légion. C'est un ressenti typique de supporteur (t'étais pour Arsenal ^^) Les anglais ont bénéficié de nombreuses indulgences de l'arbitre, notamment sur la main de Saka qui me semble de loin le cas de penalty le plus litigieux de la finale. La même contre nous, ça se serait salement déchainé. Au final, l'arbitre a fait le choix de ne siffler que les penaltys indiscutables (un seul à l'arrivée) et les défenses l'ont très bien compris, tout particulièrement celle des gunners qui a systématiquement joué des bras sur les attaquants parisiens

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Le PSG quand il a dépensé 1 milliard comme l'OM, il avait gagné déjà pas mal de trophées, nationaux certes et également fait plusieurs 1/4 et 1/8 de finale de LDC. Quel bilan pour l'OM ?

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Cela va gronder fort dans les locaux et je crains pour la vie de ce journaliste compte tenu des vérités énoncées qui sont inacceptables pour ces supporters. Et puis quelle arrogance de tout ramener à l'OM quand on parle de coupe d'Europe et/ou du PSG.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
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61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
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6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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3434810163444-10
16
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233358202952-23
18
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173438233276-44

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