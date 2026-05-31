OL : Paulo Fonseca a refusé des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar

L'entraîneur de l'OL se sent bien à Lyon, et il n'a pas l'intention de quitter la capitale des Gaules de sitôt. Même si Paulo Fonseca sait qu'il suscite de l'intérêt, il n'a pas vocation de changer de club très souvent.

Lorsque John Textor est allé chercher Paulo Fonseca, fraîchement limogé par l'AC Milan, pour remplacer Pierre Sage, le technicien portugais ne se doutait pas de ce qui l'attendait du côté de l'Olympique Lyonnais. Débarquant dans un club à l'agonie sur le plan financier, Fonseca a rapidement vu rouge contre un arbitre et s'est retrouvé suspendu plusieurs mois. Du côté de l'OL, qui entre-temps avait changé de gouvernance, on a continué à faire une absolue confiance dans le technicien portugais, et ce dernier a réussi de belles choses avec un effectif remanié. Cependant, plusieurs clubs s'intéressent à Paulo Fonseca, dont l'expérience est connue et qui réussit à obtenir de bons résultats avec ses équipes, du moins si on lui laisse un peu de temps. Justement, dans un entretien accordé ce week-end au grand quotidien portugais A Bola, l'entraîneur de l'OL reconnaît avoir refusé plusieurs offres, dont certaines probablement énormes venues d'Arabie Saoudite et du Qatar.

Paulo Fonseca a dit non aux dollars saoudiens et qataris

Avouant préférer faire son travail dans des championnats compétitifs, mais aussi avoir discuté avec le FC Porto, sans dire à quel moment, Paulo Fonseca a évoqué ces pistes qui se sont offertes à lui mais dont il n'a pas voulu « On est plus valorisé à l'étranger qu'ici au Portugal, je l'ai ressenti. J'ai donc choisi de privilégier les grands championnats. J'ai déjà eu l'opportunité d'aller en Arabie saoudite et au Qatar, avec des contrats à plusieurs millions de dollars. Ce qui me motive, ce sont les défis que l'on peut relever dans les meilleurs championnats, et c'est pourquoi je suis allé deux fois en Italie et en France. L’argent reste secondaire pour moi. Je veux évoluer dans des championnats très compétitifs, et c'est pourquoi je souhaite continuer à jouer à l'étranger, dans les principaux championnats européens », a expliqué Paulo Fonseca, qui souhaite désormais mener l'Olympique Lyonnais vers une campagne de Ligue des champions. Contractuellement, le technicien portugais de 53 ans est lié jusqu'en juin 2027 avec l'Olympique Lyonnais.