Déjà 131 interpellations et 45 gardes à vue dans les rues de Paris

Les forces de l'ordre ont déjà procédé à de nombreuses interpellations dans les rues de la capitale suite aux incidents qui ont éclaté consécutivement à la victoire du Paris SG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Même si la situation commence à se calmer, les autorités savent que les choses peuvent rapidement dégénérer.

Les policiers et les pompiers ont énormément de travail ce samedi soir à Paris, malgré les appels au calme lancés depuis Budapest par les dirigeants et les joueurs du Paris Saint-Germain. Des fauteurs de troubles ont en effet décidé de gâcher la fête, alors même que près de 20.000 supporters déambulaient sur les Champs-Élysées pour célébrer le back to back réussi par Marquinhos et ses coéquipiers. Selon un premier bilan, appelé à augmenter, près de 131 personnes ont déjà été interpellées, dont 45 ont été placées aussitôt en garde à vue.

Si le calme est revenu autour du Parc des Princes ces dernières minutes, les tensions sont toujours vives, surtout place de la République, où des casseurs affrontent les CRS dans un nuage de lacrymo, et près du Châtelet. A noter qu'en province, des scènes de liesse ont aussi eu lieu et à Nantes la situation s'est également envenimée. L'an dernier, ces fêtes avaient provoqué la mort accidentelle de deux personnes.