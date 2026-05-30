Liverpoole vire son entraîneur
Arne Slot n'est plus le coach de Liverpool

Liverpool annonce le licenciement d'Arne Slot

Premier League30 mai , 13:37
parClaude Dautel
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Une semaine après la fin de la saison de Premier League, les dirigeants de Liverpool ont décidé de se séparer d'Arne Slot. Arrivé à la place de Jurgen Klopp, l'entraîneur néerlandais n'est plus le coach des Reds.
La foudre est tombée ce samedi sur Anfield, et cela n'est pas tout à fait une surprise. Sixième de Premier League, éliminé par le PSG en Ligue des champions, Liverpool n'a pas hésité et a officialisé qu'Arne Slot avait été démis de ses fonctions deux ans après avoir rejoint les Reds, et un an après avoir gagné le titre de Champion d'Angleterre. « Le Liverpool FC confirme qu'Arne Slot quitte son poste d'entraîneur principal avec effet immédiat et que le processus de nomination de son successeur est en cours (...) Au moment de faire un bilan, notre conclusion repose sur la conviction que la trajectoire de l'équipe passe nécessairement par un changement de cap. Cela ne diminue en rien le travail accompli par Arne ni le respect que nous lui portons. Cela ne remet pas non plus en question ses talents. C'est simplement le signe de la nécessité d'une approche différente. Arne part avec toute notre gratitude, un titre de Premier League à son actif, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield », précise le club de la Mersey.
Selon Fabrizio Romano, c'est Andoni Iraola qui va succéder dans les prochains jours à Arne Slot. Entraîneur de Bournemouth cette saison, le technicien espagnol était arrivé à la fin de son contrat et était donc libre. Avec le départ de Mohamed Salah, Andoni Iraola va devoir reconstruire une formation de Liverpool qui ne s'attendait pas à cela.
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ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

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Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

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Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
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44331281347461
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44341111124750-3
12
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3934109154355-12
13
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363499162948-19
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Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
16
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3234711163760-23
17
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18
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