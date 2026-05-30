Liverpool annonce le licenciement d'Arne Slot

Une semaine après la fin de la saison de Premier League, les dirigeants de Liverpool ont décidé de se séparer d'Arne Slot. Arrivé à la place de Jurgen Klopp, l'entraîneur néerlandais n'est plus le coach des Reds.

La foudre est tombée ce samedi sur Anfield, et cela n'est pas tout à fait une surprise. Sixième de Premier League, éliminé par le PSG en Ligue des champions, Liverpool n'a pas hésité et a officialisé qu'Arne Slot avait été démis de ses fonctions deux ans après avoir rejoint les Reds, et un an après avoir gagné le titre de Champion d'Angleterre. « Le Liverpool FC confirme qu'Arne Slot quitte son poste d'entraîneur principal avec effet immédiat et que le processus de nomination de son successeur est en cours (...) Au moment de faire un bilan, notre conclusion repose sur la conviction que la trajectoire de l'équipe passe nécessairement par un changement de cap. Cela ne diminue en rien le travail accompli par Arne ni le respect que nous lui portons. Cela ne remet pas non plus en question ses talents. C'est simplement le signe de la nécessité d'une approche différente. Arne part avec toute notre gratitude, un titre de Premier League à son actif, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield », précise le club de la Mersey.

Selon Fabrizio Romano, c'est Andoni Iraola qui va succéder dans les prochains jours à Arne Slot. Entraîneur de Bournemouth cette saison, le technicien espagnol était arrivé à la fin de son contrat et était donc libre. Avec le départ de Mohamed Salah, Andoni Iraola va devoir reconstruire une formation de Liverpool qui ne s'attendait pas à cela.