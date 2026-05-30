Le PSG fixe deux rendez-vous à ses supporters dimanche à Paris

Tandis que la fête a commencé dans les rues de Paris, avec quelques débordements, le Paris Saint-Germain a déjà fixé son agenda pour son retour dimanche dans la capitale en provenance de Budapest où le PSG a enchaîné une deuxième victoire en Ligue des champions.

Dans un premier temps, les supporters du Paris Saint-Germain ont rendez-vous sur le Champ de Mars à partir de 14 heures dans une fan zone qui sera placée sous très haute surveillance et où il est conseillé d'arriver de bonne heure. Après avoir fait la fête avec leurs fans, Luis Enrique et ses joueurs sont attendus par Emmanuel Macron à l'Élysée à 18h30. Ensuite, le PSG prendra la direction du Parc des Princes pour célébrer cette deuxième victoire consécutive en Ligue des champions à 19h30. Canal+ a déjà annoncé qu'une de ses chaînes allait retransmettre en intégralité le retour des joueurs parisiens et ces différents événements. Et les chaînes d'info en feront de même.