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Y avait-il penalty sur Noni Madueke ?

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

PSG30 mai , 22:33
parMehdi Lunay
13
Le Paris Saint-Germain a gagné une finale accrochée contre Arsenal. La victoire parisienne est méritée au niveau du jeu produit mais une phase litigieuse a suscité bien des débats.
Grand favori des observateurs, le PSG a confirmé les pronostics en décrochant sa deuxième ligue des champions contre Arsenal. Mais, ce fut loin d'être évident. Rapidement menés dans le match, les Parisiens ont longtemps buté sur le bloc solide des Gunners. Ils ont eu le dernier mot aux tirs au but. Les penaltys ont aussi été déterminants pendant la rencontre. Paris en a obtenu un de façon logique après une faute de Mosquera sur Kvaratskhelia. De son côté, Arsenal en a aussi réclamé un sans succès pour Madueke.

Grégory Schneider dénonce un complot du PSG

A la 102e minute, l'international anglais a débordé Nuno Mendes dans la surface avant de s'effondrer au contact du Portugais. Les ralentis ne montraient pas une faute évidente du latéral parisien. Toutefois, cette phase a ulcéré Grégory Schneider. Le journaliste de Libération estime que l'arbitre du match Daniel Siebert a clairement favorisé le PSG ce samedi soir.
« Grand merci à Daniel Siebert, l'arbitre qui aura pesé de tout son poids pour que le PSG garde son titre. Quelle honte... Alors Ok, les Anglais ont joué la carotte tout le match, perte de temps, simulations, etc. Mais oublier le pénalty sur Madueke, c'est hallucinant », a t-il écrit sur X. Déjà dans le viseur des supporters marseillais, Grégory Schneider n'aura pas beaucoup de partisans non plus dans la capitale.
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Derniers commentaires

Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐

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Alors trouduc, avec un oubli de penalty etvunnoubli de carton rouge on est CHAMPIOOOOOOONNS....Mais toi tu connais le foot hein ??

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C'est justement ça qui est d'une profonde tristesse, tu as toute ma sollicitude. Vraiment Force a toi 👊

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Il parait qu'il a laché une larme lors du dernier penalty mais nul ne pourra dire si c'était de la joie ou une profonde tristesse ;), sérieusement on va pas arrêter de lui en parler en edf j'ai hate de voir sa tronche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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