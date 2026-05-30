Le PSG a volé sa finale, Grégory Schneider fulmine

Le Paris Saint-Germain a gagné une finale accrochée contre Arsenal. La victoire parisienne est méritée au niveau du jeu produit mais une phase litigieuse a suscité bien des débats.

Grand favori des observateurs, le PSG a confirmé les pronostics en décrochant sa deuxième ligue des champions contre Arsenal. Mais, ce fut loin d'être évident. Rapidement menés dans le match, les Parisiens ont longtemps buté sur le bloc solide des Gunners. Ils ont eu le dernier mot aux tirs au but. Les penaltys ont aussi été déterminants pendant la rencontre. Paris en a obtenu un de façon logique après une faute de Mosquera sur Kvaratskhelia. De son côté, Arsenal en a aussi réclamé un sans succès pour Madueke.

Grégory Schneider dénonce un complot du PSG

A la 102e minute, l'international anglais a débordé Nuno Mendes dans la surface avant de s'effondrer au contact du Portugais. Les ralentis ne montraient pas une faute évidente du latéral parisien. Toutefois, cette phase a ulcéré Grégory Schneider. Le journaliste de Libération estime que l'arbitre du match Daniel Siebert a clairement favorisé le PSG ce samedi soir.

« Grand merci à Daniel Siebert, l'arbitre qui aura pesé de tout son poids pour que le PSG garde son titre. Quelle honte... Alors Ok, les Anglais ont joué la carotte tout le match, perte de temps, simulations, etc. Mais oublier le pénalty sur Madueke, c'est hallucinant », a t-il écrit sur X. Déjà dans le viseur des supporters marseillais, Grégory Schneider n'aura pas beaucoup de partisans non plus dans la capitale.