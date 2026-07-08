C'est fait, le LOSC signe un crack turc pour 12 ME
Başar Önal

C'est fait, le LOSC signe un crack turc pour 12 ME

LOSC08 juil. , 20:40
parHadrien Rivayrand
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Le LOSC accélère sur le marché des transferts et va prochainement boucler une nouvelle arrivée. Başar Önal a en effet choisi de relever le challenge proposé par les Dogues.
Le LOSC évoluera en Ligue des champions la saison prochaine et souhaite se donner les moyens de bien figurer dans la compétition. La formation lilloise connaît plusieurs changements depuis quelques semaines, avec notamment le départ de Bruno Genesio, remplacé par Davide Ancelotti. Le nouvel entraîneur lillois a des demandes bien précises et semble avoir été entendu par sa direction. Les Dogues vont ainsi enregistrer une nouvelle recrue offensive dans les prochaines heures avec l’arrivée de Başar Önal.

Önal au LOSC, c'est bouclé 

Selon les dernières informations de RMC, l’ailier turc de 22 ans va effectivement s’engager avec le LOSC. Les dirigeants lillois ont trouvé un accord avec le NEC Nimègue pour un transfert estimé à 12 millions d’euros, auxquels vont s’ajouter 2,5 millions d’euros de bonus. Le natif de Doetinchem, aux Pays-Bas, est attendu prochainement en France afin de passer sa visite médicale et signer son contrat.
L’ailier polyvalent sort d’une saison convaincante avec Nimègue, avec 9 buts et 9 passes décisives en 34 rencontres disputées. Des statistiques qui confirment son potentiel et qui font de lui une recrue intéressante pour un LOSC toujours à la recherche de profils capables d’apporter de la percussion et de la créativité.

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Başar Önal va désormais franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un championnat plus médiatisé et une équipe engagée en Ligue des champions. Ce sera une opportunité idéale pour lui de se mesurer au très haut niveau européen et de continuer sa progression aux côtés de joueurs expérimentés.
À Lille, l’objectif sera de lui permettre de s’adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1 et du football européen. Le Turc devra confirmer les belles promesses affichées aux Pays-Bas, avec l’envie de prouver qu’il peut devenir un élément important du projet lillois et un futur international turc.
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