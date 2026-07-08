Rafael Marquez nouveau sélectionneur du Mexique (officiel)

Parce que en France trop de taxe, en salaire net un joueur serait plus gagnant en signant au Mexique ou en Turquie par exemple
Je connais pas personnellement
bien loin des 120M€ pour ton ballon d'or.
Du coup, ont à plus de grantatakan 👊⚽
Ure en tête de liste, me concernant. Honnêtement Sulc, déjà avec une offre > 20M, c'est validé.
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La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México.