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Rafael Marquez

Rafael Marquez nouveau sélectionneur du Mexique (officiel)

Mondial 202608 juil. , 20:57
parHadrien Rivayrand
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Rafael Marquez est le nouveau sélectionneur du Mexique. L'ancien défenseur du Barça prend officiellement la relève de Javier Aguirre suite à l'échec lors de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre.
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Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Parce que en France trop de taxe, en salaire net un joueur serait plus gagnant en signant au Mexique ou en Turquie par exemple

Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

Je connais pas personnellement

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

bien loin des 120M€ pour ton ballon d'or.

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Du coup, ont à plus de grantatakan 👊⚽

OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé

Ure en tête de liste, me concernant. Honnêtement Sulc, déjà avec une offre > 20M, c'est validé.

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