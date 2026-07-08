L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique

L'OL sera assurément un club à suivre la saison prochaine. Les supporters devraient être nombreux à se rendre au stade, même s'ils devront mettre davantage la main à la poche pour encourager leur équipe.

L'Olympique Lyonnais est déjà au travail pour préparer une nouvelle saison qui approche à grands pas. Les Gones ont plus que jamais l'ambition de retrouver la Ligue des champions. Pour y parvenir, ils devront passer par un troisième tour préliminaire et des barrages. Paulo Fonseca est déterminé à remettre l' OL sur le devant de la scène, aussi bien en France qu'en Europe. De quoi susciter un réel engouement chez les supporters lyonnais, attendus en nombre au stade. Mais cet engouement aura un coût supplémentaire.

L'OL ne va pas faire que des heureux

Ces dernières heures, Sytral Mobilités a en effet adopté une nouvelle convention avec l'OL. Après les navettes en tramway, ce sont désormais les navettes en bus qui deviennent payantes. Le trajet reliant le parking Meyzieu Panettes au Groupama Stadium passera de gratuit à 12,50 euros. Les supporters qui achèteront leur billet sur place, sans réservation, devront quant à eux débourser 17,50 euros. Les élus écologistes du conseil d'administration de Sytral Mobilités, Matthieu Vieira et Valentin Lungenstrass, ont notamment pointé du doigt l'OL, accusé de « se défausser sur le Sytral ».

Comme le rappelle Tribune de Lyon, environ 37 000 supporters se rendent au stade en transports en commun à chaque rencontre, tandis que 17 000 autres utilisent les deux parkings concernés. Rien n'est toutefois définitivement acté, puisqu'une clause de revoyure est prévue afin de réexaminer les modalités de l'accord entre l'OL et Sytral Mobilités. En attendant, ce sont une nouvelle fois les supporters qui devront supporter cette hausse des coûts. Une raison de plus pour les joueurs de Paulo Fonseca de répondre présents sur le terrain afin d'offrir des résultats à la hauteur des sacrifices consentis par leur public.