OL : Ligue1+ privilégié, Lyon démonte l’excuse bidon de la LFP

OL : Ligue1+ privilégié, Lyon démonte l’excuse bidon de la LFP

OL08 juil. , 20:20
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais s’est étonné du refus de la LFP de reporter son premier match de Ligue 1 prévu le 22 août afin de préparer au mieux son potentiel barrage de Ligue des Champions.
La saison dernière, des clubs français tels que Strasbourg ou le Paris Saint-Germain ont bénéficié de certains aménagements dans leur calendrier en Ligue 1 pour préparer au mieux des échéances européennes. L’Olympique Lyonnais a tenté de faire la même chose dès la première journée du championnat. Le club rhodanien a demandé à la LFP de reporter son match face à Toulouse prévu le 22 août afin de pouvoir préparer plus facilement le potentiel barrage de Ligue des Champions. Demande rejetée par la LFP, qui a avancé l’argument de Ligue1+.
Selon l’instance, un report dès la 1ère journée de Ligue 1 aurait jeté le trouble sur la chaîne de la LFP au moment où celle-ci a enfin récupéré 100% des matchs. Un argument peu entendable selon le directeur général du club rhodanien Michael Gerlinger. « On était surpris. Je sais qu'il faut toujours équilibrer les deux intérêts de la LFP. Celui de soutenir les clubs qui disputent l'Europe. Et celui de l'intérêt commercial. L'intérêt commercial, c'est vrai qu'une première journée de L1, pour la Ligue, c'est compliqué. Est-ce que c'était la bonne décision ? » s’est interrogé le DG de l’OL avant de poursuivre.
Je pense qu'un match qui concerne Toulouse contre nous, ce n'est pas un match où tu perds beaucoup d'abonnés
- Michael Gerlinger, directeur général de l'OL
« Je pense qu'un match qui concerne Toulouse contre nous, ce n'est pas un match où tu perds beaucoup d'abonnés si tu décales la date. Ils ont pris la décision, c'est comme ça. Il faut tout faire pour aider notre compétition, notre club. On a essayé. La prochaine fois, on va encore essayer de le faire si ça nous aide » a analysé Michael Gerlinger, qui espérait que la Ligue de football professionnel soit plus compréhensive avec l’Olympique Lyonnais. Cela n’a pas été le cas sur cette première demande de report, qui n’aurait été effective que si l’OL passait le 3e tour préliminaire de C1 à disputer début août. Une déception chez les dirigeants lyonnais, qui se réservent toutefois le droit de soumettre d’autres demandes de ce type au cours de la saison si l’opportunité venait à se présenter.
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