TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM

Au lendemain du match PSG-OM, la chaîne Ligue 1 s'est félicité de l'audience ce qui est l'affiche vedette du championnat de France.
« Dimanche soir à 20h45, la rencontre Paris Saint-Germain-Olympique de Marseille a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million de téléspectateurs, pour une part d’audience moyenne de 5,4 % sur les 4 ans et plus.Au total, 2,1 millions de Français ont suivi la rencontre. Il s’agit de la deuxième meilleure audience de Ligue 1+, mais du plus haut pic de téléspectateurs enregistré pour Ligue 1+ », indique la chaîne qui à partir de la saison prochaine diffusera la totalité des rencontres de la Ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

