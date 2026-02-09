TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM

Au lendemain du match PSG-OM, la chaîne Ligue 1 s'est félicité de l'audience ce qui est l'affiche vedette du championnat de France.

« Dimanche soir à 20h45, la rencontre Paris Saint-Germain-Olympique de Marseille a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million de téléspectateurs, pour une part d’audience moyenne de 5,4 % sur les 4 ans et plus.Au total, 2,1 millions de Français ont suivi la rencontre. Il s’agit de la deuxième meilleure audience de Ligue 1+, mais du plus haut pic de téléspectateurs enregistré pour Ligue 1+ », indique la chaîne qui à partir de la saison prochaine diffusera la totalité des rencontres de la Ligue 1.