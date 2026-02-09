PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

Depuis plusieurs semaines, le flou entoure l’avenir de Luis Enrique, en fin de contrat avec le PSG en juin 2027. Très courtisé en Europe, l’entraîneur espagnol a répondu à une question sur son futur après la victoire face à l’OM.

En poste depuis deux ans et demi, Luis Enrique a déjà écrit l’histoire et s’impose comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol a remporté la première Ligue des Champions du club parisien la saison dernière et se retrouve logiquement très courtisé en Europe. Ces derniers jours, le nom de « Lucho » a été évoqué à Manchester United ou encore au FC Barcelone . Il faut dire que Luis Enrique approche de la fin de son contrat, lui dont le bail court jusqu’en juin 2027. Les négociations traînent avec l’état-major parisien et le flou entoure son avenir.

C’est la raison pour laquelle une question lui a été posée à ce sujet après la victoire face à l’Olympique de Marseille dimanche dans le Classique au Parc des Princes (5-0). Un journaliste espagnol a demandé à Luis Enrique s’il envisageait de poursuivre l’aventure en Ligue 1 au-delà de juin 2027. L’entraîneur parisien est volontairement resté très flou sur sa réponse, lâchant simplement un petit indice qui peut laisser espérer une issue heureuse aux supporters du PSG, lesquels espèrent évidement que Luis Enrique s’inscrira dans la durée chez l’actuel champion d’Europe.

Je suis très content à Paris. Ici c'est Paris... - Luis Enrique

« Rester au PSG après 2027, un scénario que j’envisage ? Les Espagnols touchent toujours là… et pam ! Un point sensible. Je suis très content à Paris, ici c’est Paris » s’est amusé Luis Enrique, concluant sa conférence de presse sur cette réponse et quittant avec le sourire la salle à ce moment. Il faudra donc patienter pour avoir des certitudes et des réponses claires sur l’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Une chose est en revanche évidente, l’entraîneur espagnol de 55 ans se sent très bien dans la capitale, où il entretient de très bons rapports avec ses dirigeants Luis Enrique et Luis Campos. L’équipe est à son image, produit un jeu séduisant et continue de gagner. Mais tout cela suffira-t-il pour prolonger au-delà de 2027 ? Luis Enrique est très certainement le seul à avoir la réponse.