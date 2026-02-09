ICONSPORT_312883_0421

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique

PSG09 févr. , 16:30
parCorentin Facy
Depuis plusieurs semaines, le flou entoure l’avenir de Luis Enrique, en fin de contrat avec le PSG en juin 2027. Très courtisé en Europe, l’entraîneur espagnol a répondu à une question sur son futur après la victoire face à l’OM.
En poste depuis deux ans et demi, Luis Enrique a déjà écrit l’histoire et s’impose comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol a remporté la première Ligue des Champions du club parisien la saison dernière et se retrouve logiquement très courtisé en Europe. Ces derniers jours, le nom de « Lucho » a été évoqué à Manchester United ou encore au FC Barcelone. Il faut dire que Luis Enrique approche de la fin de son contrat, lui dont le bail court jusqu’en juin 2027. Les négociations traînent avec l’état-major parisien et le flou entoure son avenir.
C’est la raison pour laquelle une question lui a été posée à ce sujet après la victoire face à l’Olympique de Marseille dimanche dans le Classique au Parc des Princes (5-0). Un journaliste espagnol a demandé à Luis Enrique s’il envisageait de poursuivre l’aventure en Ligue 1 au-delà de juin 2027. L’entraîneur parisien est volontairement resté très flou sur sa réponse, lâchant simplement un petit indice qui peut laisser espérer une issue heureuse aux supporters du PSG, lesquels espèrent évidement que Luis Enrique s’inscrira dans la durée chez l’actuel champion d’Europe.
Je suis très content à Paris. Ici c'est Paris...
- Luis Enrique 
« Rester au PSG après 2027, un scénario que j’envisage ? Les Espagnols touchent toujours là… et pam ! Un point sensible. Je suis très content à Paris, ici c’est Paris » s’est amusé Luis Enrique, concluant sa conférence de presse sur cette réponse et quittant avec le sourire la salle à ce moment. Il faudra donc patienter pour avoir des certitudes et des réponses claires sur l’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Une chose est en revanche évidente, l’entraîneur espagnol de 55 ans se sent très bien dans la capitale, où il entretient de très bons rapports avec ses dirigeants Luis Enrique et Luis Campos. L’équipe est à son image, produit un jeu séduisant et continue de gagner. Mais tout cela suffira-t-il pour prolonger au-delà de 2027 ? Luis Enrique est très certainement le seul à avoir la réponse.

Derniers commentaires

Très bon entraineur , le PSG devrait le garder et le prolonger. Tout comme nous avec Fonseca d'ailleurs.

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

comme ça , il n'y aurait rien à dire

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Juridiquement rien de repréhensible va falloir assumer derrière si des sanctions sont prononcées

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

Si le maître en la matière en vient à dire ça ...

« Les Marseillais c’est des livreurs », le PSG va être sanctionné !

😁😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

