Le PSG prépare un ultime coup de génie au mercato

Le mercato est loin d'être fini pour le PSG, et ce dans les deux sens. Si les choses se déroulent comme prévu, cela devrait déboucher sur une recrue surprise fin août.

Après très bien vendu de nombreux éléments, le PSG s’est réveillé tardivement mais a fait venir quatre nouveaux joueurs. Cela aurait même pu être cinq car Zion Suzuki devait signer avant de faire demi-tour au dernier moment. Il devrait y avoir encore du mouvement dans les prochains jours. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont annoncés à Liverpool, dans un coup double qui provoquerait un remodelage de l’attaque parisienne. Si ces deux départs devaient se confirmer, il y aurait tout de même une réaction de la part de Luis Campos au mercato.

Certes, avec Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Akliouche, Godts et Torres, Luis Enrique a de quoi faire. Mais certains joueurs comme Akliouche et Doué peuvent être sollicités au milieu de terrain par l’entraineur espagnol. Ainsi, selon les informations de Loïc Tanzi, le PSG se préparer à frapper un dernier gros coup au mercato si Barcola et Mbaye venaient à quitter la capitale française.

Aucun nom n’a filtré, mais ce serait un joueur offensif, probablement jeune pour ne pas lui promettre un temps de jeu qui sera forcément faible. Un pari sur le long terme à la Dro Fernandez ? Ou un joueur déjà plus confirmé et capable de se montrer en Ligue 1 et en Coupe de France pour débuter ? Les options sont ouvertes mais une place pour un recrutement pourrait donc bientôt se libérer, à condition, comme le souligne le journaliste de L’Equipe, que ce soit Barcola et Mbaye qui partent, et non pas seulement l’un des deux.

Le mercato du PSG, qui a mis beaucoup de temps à décoller, devrait donc connaitre encore quelques coups de chaud. Surtout que Luis Enrique entend bien retenir la leçon de la saison dernière, quand il s’est retrouvé plusieurs fois très juste en terme d’effectif, et n’a pas apprécié d’avoir des choix très limités. Même si tout s’est bien terminé par la suite.