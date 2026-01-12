ICONSPORT_282100_0111

Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne

Liga12 janv. , 9:00
parCorentin Facy
De retour de blessure pour disputer la finale de la Supercoupe entre le Real et le Barça en Arabie Saoudite, Kylian Mbappé s’est fait remarquer pour un « geste anti-sportif » qui fait scandale en Espagne.
Forfait pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a fait le voyage à Djeddah pour disputer la finale face au FC Barcelone ce dimanche. Remplaçant, l’international français est entré en jeu sans parvenir à marquer en seconde période et n’a pas pu éviter la défaite de son équipe (3-2) face au rival catalan. Son entrée en jeu a été plutôt discrète et pourtant, Kylian Mbappé a réussi à se faire remarquer… lors de la cérémonie de remise du trophée.

Mbappé fait polémique après Barça-Real

La presse espagnole raconte que les deux équipes ont formé une haie d’honneur pour accompagner les arbitres, lesquels ont comme d’habitude été les premiers à recevoir les médailles. Les joueurs du FC Barcelone ont gardé la haie d’honneur pour les joueurs du Real Madrid, lorsque ceux-ci ont à leur tour été chercher leur médaille. En revanche, pas question pour Kylian Mbappé d’en faire de même pour les coéquipiers de Lamine Yamal.
Le visage fermé, l’attaquant de l’équipe de France a ordonné aux joueurs du Real de rentrer au vestiaire plutôt que de regarder les joueurs du Barça soulever le trophée. Un geste « anti-sportif » selon le quotidien catalan Sport, qui ajoute que les joueurs du Real étaient tous assis sur le banc au moment où la cérémonie a démarré et que c’est Xabi Alonso qui leur a demandé de s’approcher du podium pour former avec les joueurs du Barça une haie d’honneur pour les arbitres.

Lire aussi

Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !
Alors que tout le monde pensait qu’il serait forfait, Kylian Mbappé a finalement disputé cette Supercoupe d’Espagne… pour se retrouver au coeur d’une polémique qui n’a malheureusement pour lui rien à voir avec ses exploits sur le terrain. Le Real Madrid devra rapidement se remettre de ce revers avec dès mercredi un déplacement à Albacete en Coupe du Roi avant la réception de Levante en Liga puis celle de Monaco en Ligue des Champions.
Derniers commentaires

OL : Le prodige Endrick choque Madrid

celui qui m'impression vraiment c'est moreira .. je vois meme pas comment fofana pourrait lui reprendre la place sur l'aile gauche tellement il parait indispensable

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

parle pas de logique alors que tu n'es en rien logique mdr et dit pas ya rien en l1 3 eme en ldc 1er en europa et 1 er en conference les defenses de l1 sont meilleur que les def espagnol c'est indeniable a ce compte la ton paxaio on comprend pourquoi il ne drible aucun joueur lui vient de hollande mdr

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

En france on passe notre temps a juger super vite voila le resultat.. ils voulaient le faire partir il est notre meilleur defenseur actuel .. et pas que contre des petits

