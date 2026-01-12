Le geste anti-Barça de Kylian Mbappé enflamme l’Espagne

De retour de blessure pour disputer la finale de la Supercoupe entre le Real et le Barça en Arabie Saoudite, Kylian Mbappé s’est fait remarquer pour un « geste anti-sportif » qui fait scandale en Espagne.

Forfait pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a fait le voyage à Djeddah pour disputer la finale face au FC Barcelone ce dimanche. Remplaçant, l’international français est entré en jeu sans parvenir à marquer en seconde période et n’a pas pu éviter la défaite de son équipe (3-2) face au rival catalan. Son entrée en jeu a été plutôt discrète et pourtant, Kylian Mbappé a réussi à se faire remarquer… lors de la cérémonie de remise du trophée.

Mbappé fait polémique après Barça-Real

La presse espagnole raconte que les deux équipes ont formé une haie d’honneur pour accompagner les arbitres, lesquels ont comme d’habitude été les premiers à recevoir les médailles. Les joueurs du FC Barcelone ont gardé la haie d’honneur pour les joueurs du Real Madrid, lorsque ceux-ci ont à leur tour été chercher leur médaille. En revanche, pas question pour Kylian Mbappé d’en faire de même pour les coéquipiers de Lamine Yamal.

Le visage fermé, l’attaquant de l’équipe de France a ordonné aux joueurs du Real de rentrer au vestiaire plutôt que de regarder les joueurs du Barça soulever le trophée. Un geste « anti-sportif » selon le quotidien catalan Sport, qui ajoute que les joueurs du Real étaient tous assis sur le banc au moment où la cérémonie a démarré et que c’est Xabi Alonso qui leur a demandé de s’approcher du podium pour former avec les joueurs du Barça une haie d’honneur pour les arbitres.