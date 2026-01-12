ICONSPORT_282100_0147

Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé12 janv. , 22:25
parGuillaume Conte
8
Kylian Mbappé a rapidement réagi au départ de Xabi Alonso, qui a quitté le Real Madrid « d’un commun accord » avec la direction, selon le communiqué publié par le club merengue.
Très rapidement, l’ancien milieu de terrain a connu des gros problèmes, que ce soit au niveau des performances sur le terrain, du comportement dans le vestiaire, et de la gestion des égos dans le vestiaire. La presse espagnole s’est régalée des problèmes entre les stars du club, et cela a fini par user Xabi Alonso, qui a jeté l’éponge.

L'épisode Mbappé décisif ?

Ce dimanche après la finale de la SuperCoupe d'Espagne, Xabi Alonso avait par exemple demandé à ses joueurs de faire une haie d'honneur aux Barcelonais à la sortie du podium, comme le veut la tradition. Mais Kylian Mbappé a demandé à tout le monde de rentrer aux vestiaires, et les joueurs se sont exécutés face à la demande du Français.
Dans la foulée de ce départ, Kylian Mbappé a réagi avec un message soulignant la courte aventure de l’entraîneur espagnol au Real Madrid. « Ce fut court, mais un réel plaisir de jouer pour vous et d’apprendre à vos côtés. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d’un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite », a livré le capitaine de l’équipe de France, qui s’est vu accorder les pleins pouvoir par Xabi Alonso dès le début de la saison.
Et malgré les buts empilé, l’ancien joueur du PSG n’a pas réussi à provoquer une réelle montée en puissance du Real Madrid, qui aura été finalement fatale à l’ancien coach du Bayer Leverkusen. Ce dernier ne sera resté que six mois à la tête du Real Madrid, et comme l’a fait remarquer Kylian Mbappé, cela reste une présence très courte pour un club qui a eu récemment des entraineurs présents sur la durée, comme Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti.
8
