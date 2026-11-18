Le chantier n’est pas seulement sur le terrain pour Zinedine Zidane en équipe de France. En coulisses, de nombreux changements sont attendus après des couacs logistiques répétés depuis le premier rassemblement.

Les problèmes à régler son nombreux pour Zinedine Zidane en équipe de France et ils ne concernent pas uniquement les chantiers sur le terrain. En effet, les premiers pas du nouveau sélectionneur tricolore ont été marqués par une série d’imprévus et de contrariétés sur le plan logistique lors des deux premiers rassemblements. RMC révèle qu’au mois de septembre, plusieurs épisodes malheureux avaient agacé le sélectionneur et son staff proche : un fanion oublié, des crampons mal vissés et mal serrés, des équipements mal lavés…

Le plus gênant était intervenu avant le match contre la Belgique avec un match retardé de 10 minutes en raison d’un problème de chaussettes des joueurs qui n’étaient pas conformes. Pour cet incident ayant entraîné le retard du match, l’UEFA a d’ailleurs infligé une amende de 10.000 euros à la Fédération française de football. Zinedine Zidane espérait que tous ces couacs logistiques seraient réglés après le premier rassemblement. Cela s’est malheureusement poursuivi durant le stage de novembre selon la radio.

Un entraînement retardé d'une heure

Les familles des joueurs qui ont voyagé pour assister à Italie-France à Milan ont notamment connu de nombreux problèmes de réservation aérienne, provoquant un fort agacement chez plusieurs joueurs. Zinedine Zidane a aussi été très énervé par un problème logistique ayant entraîné le retard de plus d’une heure de son entraînement d’avant-veille du match France-Turquie parce que le matériel d’entraînement n’était pas arrivé à l’heure.

La FFF va prendre des décisions

« Selon nos informations, une nouvelle réunion s’est tenue ce lundi à la FFF pour débriefer ce dernier rassemblement et prendre les premières décisions » explique la radio. Du changement est attendu pour ne pas froisser plus longtemps Zinedine Zidane et le staff sportif des Bleus. Un team manager adjoint pourrait notamment être nommé pour venir en aide au très critiqué Laurent Georges, secoué en interne. Un chantier de plus à mener pour le très occupé Philippe Diallo, président de la FFF et candidat à la présidentielle de la FIFA.