Affecté par les malheurs de Bordeaux ces dernières années, Christophe Dugarry se montre plus optimiste pour l’avenir. L’ancien attaquant des Girondins croit au projet de Park Bench et de son principal investisseur Jérémy Green.

Cette fois, c’est définitivement terminé entre Bordeaux et Gérard Lopez. L’Hispano-Luxembourgeois a officiellement cédé le club de Régional 1 à Park Bench. Le fonds d’investissement britannique est composé d’hommes d’affaires déterminés à ramener les Girondins dans l’élite du football français. Parmi eux, le principal investisseur Jérémy Green a eu l’occasion de s’entretenir avec Christophe Dugarry.

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L’ancien Bordelais a pu découvrir un projet « beaucoup plus clair » que ceux des années précédentes, avec des « personnages identifiés ». De quoi rendre le consultant plus optimiste, même s’il a tenu à s’adresser aux propriétaires. « Il faut arrêter de faire rêver les supporters, a réclamé le fan des Marine et Blanc. Ils ont envie d'authenticité, ils ont envie de vérité. Aujourd'hui, le discours de vérité, on est dans une situation tellement délicate que le club a été sauvé in extremis. Mais c'est surtout de retrouver de l'humanité et un discours de vérité, c'est-à-dire de ne pas donner de date. On ne sait pas quand ce club retrouvera l'élite. »

« Mais il y a une nouvelle histoire qui va se créer, des émotions, et une histoire de football. Il y a une nouvelle génération qui va s'occuper de ça, et puis ce club va renaître, revivre à sa façon, à son rythme, et ça c'est le plus important. Les Bordelais sont traumatisés par tout ce qu'il s'est passé depuis dix ans, on s'est fait balader, on s'est foutu de nous, avec des escrocs qui se sont emparés de notre club. On a besoin d’authenticité, de concret, de sincère et d'humain surtout », a insisté Christophe Dugarry, impatient d’assister à cette nouvelle ère à Bordeaux.