Très solide au LOSC depuis son arrivée en provenance du Standard de Liège il y a un an et demi, Nathan Ngoy attise la convoitise du PSG. Les Nordistes réclament 40 millions d’euros pour l’international belge.

En juillet dernier, Olivier Létang a réalisé un véritable coup de maître dont il a le secret sur le marché des transferts avec la signature de Nathan Ngoy en provenance du Standard de Liège pour seulement 3 millions d’euros. Un an et demi plus tard, le natif de Bruxelles est l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et il compte déjà 14 sélections avec la Belgique. Très bon dans l’axe mais aussi dans une position de latéral droit, Nathan Ngoy dispose du profil idéal pour… le Paris Saint-Germain

Le PSG s'active pour Nathan Ngoy

Le média Fussball News ne s’y trompe pas en révélant que Luis Campos est très intéressé par la signature du défenseur du LOSC. Rien de vraiment étonnant puisque le PSG cherche un potentiel successeur à Marquinhos dans l’axe mais aussi un joueur capable de doubler le poste d’Achraf Hakimi à droite. Nathan Ngoy est le candidat idéal et le double champion d’Europe en titre l’a bien compris en jetant son dévolu sur le Lillois. La source affirme que d’autres grands clubs européens sont intéressés par le Belge, à commencer par l’AC Milan, Newcastle et Aston Villa.

Néanmoins, l’intérêt du Paris SG ne devrait pas laisser insensible Nathan Ngoy avec la possibilité de rester en Ligue 1 dans un championnat qu’il connaît tout en passant un réel cap dans sa carrière que ce soit financièrement et sportivement. Un transfert l’été prochain est envisagé mais pour cela, il faudra convaincre l’intransigeant Olivier Létang. Le président lillois réclame 40 millions d’euros pour démarrer les discussions, une somme qui semble cohérente en comparaison avec les derniers investissements du PSG en défense (Pacho, Zabarnyi).

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Nathan Ngoy n’aura aucune pression pour faire un choix à tout prix cet été, mais si Paris venait à accélérer de façon sérieuse pour le recruter, il y a fort à parier que le deal pourrait aller au bout d’autant que les relations sont plutôt bonnes entre Lille et Paris. Après avoir vendu Leny Yoro et Bafodé Diakité au prix fort ces dernières années, le club nordiste pourrait encore enregistrer une vente colossale avec un défenseur central. Le PSG de son côté tient peut-être le joueur au profil idéal pour se renforcer en défense centrale. Sa seconde partie de saison dans le Nord sera en tout cas suivie de très près par l’état-major parisien… et pas uniquement.