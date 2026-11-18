Présent en compagnie de Michele Kang face à la presse ce mardi, Michael Gerlinger a fait un point sur les finances de l’OL et sur les obligations du club vis-à-vis de l’UEFA et de la DNCG.

Depuis maintenant un an et demi, sous l’impulsion de la nouvelle patronne Michele Kang, l’Olympique Lyonnais a imposé une cure d’austérité nécessaire sur le plan financier. Après avoir vendu pour 110 millions d’euros la saison dernière, le club rhodanien a vendu pour 70 millions d’euros lors du précédent mercato estival. Les départs de Malick Fofana et d’Afonso Moreira ont donné de l’air aux finances de l’OL, dont la situation est suivie de près par l’UEFA ainsi que par la DNCG. Ce mardi, Michele Kang était justement présente au côté de Michael Gerlinger pour faire un point sur la situation financière du club.

Le directeur général des Gones a notamment fait savoir qu’après un exercice 2025-2026 conclu avec un résultat net en perte de 87 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais devait continuer de vendre. La pression financière est toutefois moindre par rapport à l’année passée et cela doit permettre à l’OL de moins s’affaiblir et de compenser numériquement chaque départ selon Michael Gerlinger.

« Il n’y a aucun chiffre précis sur le montant pour lequel on doit vendre. En janvier et l’été prochain, on sera très attentif au mercato. Comme Michele l’a expliqué, avec des pertes de 87 millions d’euros, c’est bien mieux que l’année précédente. Mais perdre 87 millions d’euros, c’est encore trop. On ne veut pas avoir ça chaque année, on veut améliorer notre situation financière » a d’abord lancé Michael Gerlinger face aux médias avant de poursuivre.

Tout le monde en France doit vendre des joueurs sauf le PSG - Michael Gerlinger, directeur général de l'OL

« Comme tous les clubs en France, avec cette situation des droits TV, tout le monde doit vendre sauf le PSG. On va regarder le mercato, on va voir si on peut améliorer l’effectif, notamment via le marché des prêts. Mais nous ne sommes plus sous pression de vendre à tout prix. Par exemple, on ne vendra pas un attaquant si on ne peut pas en recruter un autre. On ne vendra pas un défenseur si on ne peut pas en recruter un autre. Nous discutons avec Matthieu Louis-Jean et nous ferons un point fin décembre-début janvier » a précisé le directeur général de l’OL.

Autrement dit, le club rhodanien doit continuer à se montrer malin sur le marché des transferts en bouclant une grosse vente ici et là, compensée par une arrivée bien moins onéreuse. C’est ce qui a par exemple été fait cet été avec les départs de Malick Fofana et d’Afonso Moreira pour 30 millions d’euros chacun. Des départs compensés par le prêt de Loïs Openda ou encore celui de Keito Nakamura.