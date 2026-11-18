Privé de recrues cet été, l’Olympique de Marseille espère se renforcer en janvier. Le directeur sportif Grégory Lorenzi a avancé sur plusieurs pistes. Mais le club phocéen devra convaincre la DNCG lors de son audition le mois prochain.

Pour l’Olympique de Marseille , la suite de la saison se joue aussi en dehors du terrain. Et plus précisément dans les bureaux de la DNCG. Le gendarme financier du football français a le pouvoir de débloquer la situation du club phocéen frustré cet été. Malgré les nombreux départs, la direction olympienne n’avait pas atteint l’objectif fixé au niveau de la masse salariale. Le pensionnaire du Vélodrome n’avait pas été autorisé à recruter. Le feu vert viendra peut-être cet hiver. En tout cas, Grégory Lorenzi y croit.

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Le directeur sportif travaille activement sur plusieurs pistes, nous apprenait La Provence cette semaine, en évoquant trois postes prioritaires : un défenseur central, un milieu de terrain et un avant-centre. Encore faudrait-il que l’Olympique de Marseille parvienne à convaincre la DNCG lors de son audition prévue début décembre. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le club de Frank McCourt souhaite obtenir l’autorisation d’attirer des joueurs avec des salaires réduits, dans le cadre d’opération peu onéreuse et en utilisant des montages financiers avantageux.