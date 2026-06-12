Le PSG passe à l’action pour deux attaquants à 130 ME

Luis Campos entre en action pour boucler deux énormes transferts très rapidement à l'ouverture du mercato. Le PSG vise deux talents de West Ham, relégué en Championship.

Le PSG a bien l’intention de se renforcer cet été, et de le faire rapidement, pour ne pas laisser le temps aux grands clubs européen de venir marcher sur ses plate-bandes. Ainsi, Luis Campos a activé les grandes manoeuvres en contactant West Ham pour lui faire part de son envie de faire signer deux de ses joueurs. Certes, le club londonien a connu une très mauvaise saison qui l’a mené jusqu’à la descente en Championship, ce qui fait très mauvais genre pour un club anglais historique, mais il possède deux éléments de grand talent. Notamment sur le plan offensif.

Le PSG veut frapper vite et fort à West Ham

Selon Foot Mercato, le PSG souhaite recruter Mateus Fernandes et Crysencio Summerville. Le jeune milieu offensif portugais s’est révélé du côté du Sporting Portugal avant de rejoindre Southampton (15 ME en 2024) puis West Ham (44 ME en 2025). Ces montants déjà assez fous obligent les Hammers à être très gourmands. Et malgré la descente, le club londonien peut se permettre de demander 80 ME pour celui qui est international portugais, mais n’a pas été retenu pour la Coupe du monde.

Enfin, le PSG s’intéresse à Crysencio Summerville, ailier gauche qui fera lui la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il avait lui aussi été acheté très cher par West Ham en 2024, avec 30 ME déboursés pour le faire venir de Leeds. Selon FM, il en vaut désormais 50 millions, ce qui fera une addition de 130 ME à débourser si le PSG se plie aux exigences de West Ham.

Les contacts avec Luis Campos s’intensifient depuis quelques jours, et provoquent des discussions sur le prix des deux joueurs. Le double champion d’Europe espère réaliser un très gros coup rapidement, pour ne pas laisser le temps aux autres clubs de se positionner. Quitte à payer le prix sans non pus trop exagérer, sachant que West Ham va avoir du mal à conserver ses meilleurs joueurs maintenant que la Premier League n’est plus au rendez-vous.