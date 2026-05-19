Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME

Brillant dans les buts du PSG depuis six mois, Matvey Safonov n’est pas certain de conserver sa place de titulaire la saison prochaine. Paris songe notamment à recruter l’international portugais Diogo Costa.

Remplaçant de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov a pris son mal en patience avant de saisir l’opportunité de griller le gardien français au mois de décembre. Lancé par Luis Enrique pour piquer l’ancien Lillois, dont les performances étaient très insuffisantes, le Russe a donné entière satisfaction. Solide en Ligue 1 et brillant en Ligue des Champions, Matvey Safonov est désormais le titulaire indiscutable du PSG au poste de gardien de but. Mais jusqu’à quand ?

Diogo Costa, une cible sérieuse pour le PSG

Cet été, le club de la capitale se posera de nouveau la question de son titulaire à ce poste clé. Et il n’est pas certain que Luis Enrique et Luis Campos envisagent l’avenir avec Safonov comme numéro 1. Malgré ses performances, le Russe n’est pas le portrait-robot du gardien idéal aux yeux de son entraîneur espagnol, raison pour laquelle le PSG explore la piste Diogo Costa. Selon les informations du compte X Mercado Azul spécialisé sur le FC Porto, l’international portugais de 26 ans plaît énormément au champion d’Europe en titre.

Sous contrat avec les Dragons jusqu’en juin 2030, l’international portugais (42 sélections) dispose d’une clause libératoire à 60 millions d’euros. La source indique que ces derniers jours, plusieurs réunions se sont tenues entre le Paris Saint-Germain, le FC Porto et l’entourage du joueur afin de voir si un accord était possible. « Le dossier commence à prendre de l’ampleur » selon le média spécialisé sur le club portugais, preuve que Luis Campos est déterminé à finaliser le dossier cet été.

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Reste à voir ce que le PSG déciderait de l’avenir de ses gardiens actuels en cas d’arrivée de Diogo Costa au mercato . Le club parisien a sans doute la volonté de conserver Matvey Safonov, qui a prouvé sa valeur et dont l’état d’esprit est irréprochable. Lucas Chevalier, qui n’a pas réussi à s’imposer malgré six mois en tant que titulaire, pourrait lui être prié d’aller voir ailleurs, via un transfert sec ou un prêt. Une potentielle arrivée de Diogo Costa au Paris Saint-Germain entraînerait quoi qu’il arrive des changements dans la capitale française.