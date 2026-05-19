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Le PSG oublie Safonov avec un gardien portugais à 60 ME

PSG19 mai , 12:40
parCorentin Facy
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Brillant dans les buts du PSG depuis six mois, Matvey Safonov n’est pas certain de conserver sa place de titulaire la saison prochaine. Paris songe notamment à recruter l’international portugais Diogo Costa.
Remplaçant de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov a pris son mal en patience avant de saisir l’opportunité de griller le gardien français au mois de décembre. Lancé par Luis Enrique pour piquer l’ancien Lillois, dont les performances étaient très insuffisantes, le Russe a donné entière satisfaction. Solide en Ligue 1 et brillant en Ligue des Champions, Matvey Safonov est désormais le titulaire indiscutable du PSG au poste de gardien de but. Mais jusqu’à quand ?

Diogo Costa, une cible sérieuse pour le PSG

Cet été, le club de la capitale se posera de nouveau la question de son titulaire à ce poste clé. Et il n’est pas certain que Luis Enrique et Luis Campos envisagent l’avenir avec Safonov comme numéro 1. Malgré ses performances, le Russe n’est pas le portrait-robot du gardien idéal aux yeux de son entraîneur espagnol, raison pour laquelle le PSG explore la piste Diogo Costa. Selon les informations du compte X Mercado Azul spécialisé sur le FC Porto, l’international portugais de 26 ans plaît énormément au champion d’Europe en titre.
Sous contrat avec les Dragons jusqu’en juin 2030, l’international portugais (42 sélections) dispose d’une clause libératoire à 60 millions d’euros. La source indique que ces derniers jours, plusieurs réunions se sont tenues entre le Paris Saint-Germain, le FC Porto et l’entourage du joueur afin de voir si un accord était possible. « Le dossier commence à prendre de l’ampleur » selon le média spécialisé sur le club portugais, preuve que Luis Campos est déterminé à finaliser le dossier cet été.

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Reste à voir ce que le PSG déciderait de l’avenir de ses gardiens actuels en cas d’arrivée de Diogo Costa au mercato. Le club parisien a sans doute la volonté de conserver Matvey Safonov, qui a prouvé sa valeur et dont l’état d’esprit est irréprochable. Lucas Chevalier, qui n’a pas réussi à s’imposer malgré six mois en tant que titulaire, pourrait lui être prié d’aller voir ailleurs, via un transfert sec ou un prêt. Une potentielle arrivée de Diogo Costa au Paris Saint-Germain entraînerait quoi qu’il arrive des changements dans la capitale française.
D. Meireles Costa

D. Meireles Costa

PortugalPortugal Âge 26 Gardien

Liga Portugal

2025/2026
Matchs33
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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