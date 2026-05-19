Paulo Fonseca restera entraîneur de l'OL
L'entraîneur de Lyon fait des confidences

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

OL19 mai , 13:20
parHadrien Rivayrand
10
L’Olympique Lyonnais a très mal terminé son exercice en Ligue 1 en s’inclinant lourdement à domicile face au RC Lens. Sidney Govou ne comprend pas certains choix de Paulo Fonseca.
Plus de peur que de mal pour l'OL après sa lourde défaite face au RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ont tout de même validé leur 4e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Face aux Sang et Or, les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant l’occasion de chiper la 3e place au LOSC, mais ils se sont inclinés face à une équipe lensoise bien organisée et efficace, malgré un large turnover. Pour certains observateurs, dont Sidney Govou, l’entraîneur lyonnais est passé à côté de ce choc.

Un OL séduisant mais surcoté ?

Dans une chronique pour Le Progrès, le consultant n’a pas mâché ses mots pour analyser la performance lyonnaise : « Dans un match aussi important, il faut de l’expérience. Je ne sais pas trop pourquoi l’entraîneur n’a pas fait jouer d’entrée Roman Yaremchuk car il était bien ces derniers temps. Ça, c’est la partie sportive, tactique. »
Dans la continuité, Govou a également pointé du doigt l’aspect mental avant la rencontre : « Après, l’aspect mental est en jeu. Et l’approche du match contre Lens a été mal gérée. Dans les discours précédant ce match, j’ai beaucoup entendu les acteurs lyonnais dire que la saison avait été magnifique, que le bilan était exceptionnel. (...) Pour moi, il y a eu une forme de relâchement, une erreur d’appréciation dans la préparation de ce match. (...)
Pour moi, dans les rendez-vous importants, l’OL a trop souvent perdu. C’est ce qui me dérange. L’équipe a été attachante, mais il y a aussi eu deux éliminations à domicile en Ligue Europa et en Coupe de France contre le Celta Vigo et Lens. »

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Toujours est-il que l'OL préparera la nouvelle saison dans la peau d'une équipe qui peut viser la Ligue des champions, un scénario inespéré il y a encore quelques mois. Reste désormais à connaître la stratégie du club pour le mercato estival, afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Du talent et de l’expérience devront être ajoutés pour franchir un cap.
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Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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