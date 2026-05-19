OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais a très mal terminé son exercice en Ligue 1 en s’inclinant lourdement à domicile face au RC Lens. Sidney Govou ne comprend pas certains choix de Paulo Fonseca.

Plus de peur que de mal pour l' OL après sa lourde défaite face au RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ont tout de même validé leur 4e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Face aux Sang et Or, les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant l’occasion de chiper la 3e place au LOSC, mais ils se sont inclinés face à une équipe lensoise bien organisée et efficace, malgré un large turnover. Pour certains observateurs, dont Sidney Govou, l’entraîneur lyonnais est passé à côté de ce choc.

Un OL séduisant mais surcoté ?

Dans une chronique pour Le Progrès, le consultant n’a pas mâché ses mots pour analyser la performance lyonnaise : « Dans un match aussi important, il faut de l’expérience. Je ne sais pas trop pourquoi l’entraîneur n’a pas fait jouer d’entrée Roman Yaremchuk car il était bien ces derniers temps. Ça, c’est la partie sportive, tactique. »

Dans la continuité, Govou a également pointé du doigt l’aspect mental avant la rencontre : « Après, l’aspect mental est en jeu. Et l’approche du match contre Lens a été mal gérée. Dans les discours précédant ce match, j’ai beaucoup entendu les acteurs lyonnais dire que la saison avait été magnifique, que le bilan était exceptionnel. (...) Pour moi, il y a eu une forme de relâchement, une erreur d’appréciation dans la préparation de ce match. (...)

Pour moi, dans les rendez-vous importants, l’OL a trop souvent perdu. C’est ce qui me dérange. L’équipe a été attachante, mais il y a aussi eu deux éliminations à domicile en Ligue Europa et en Coupe de France contre le Celta Vigo et Lens. »

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Toujours est-il que l'OL préparera la nouvelle saison dans la peau d'une équipe qui peut viser la Ligue des champions, un scénario inespéré il y a encore quelques mois. Reste désormais à connaître la stratégie du club pour le mercato estival, afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Du talent et de l’expérience devront être ajoutés pour franchir un cap.