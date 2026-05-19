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Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard

OM19 mai , 12:00
parCorentin Facy
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Futur président de l’OM, Stéphane Richard va débarquer dans un club en pleine crise financière. Frank McCourt a prévenu l’ancien PDG d’Orange, la situation est grave et un changement total de politique économique est vital.
L’Olympique de Marseille a limité la casse sur le plan sportif avec une qualification directe en Europa League pour la saison prochaine grâce à sa victoire face au Stade Rennais, dimanche soir lors de la 34e journée de Ligue 1. Sur le plan financier, cette compétition peut être rémunératrice à condition d'arriver au moins en quarts de finale, comme l’OL y est parvenu en 2025-2026, atteignant la somme de 40 millions d’euros de dotations. Pour Marseille, cette perspective est intéressante même si elle ne compensera pas la perte de la Ligue des Champions, avec 50 millions d’euros garantis même en cas d’élimination en phase de classement.

Longoria a laissé l'OM dans le rouge

Surtout, les dépenses des dernières années, avec de très gros transferts et d’imposants salaires, ne sont pas en adéquation avec les finances d’un club non-qualifié en C1. Résultat, les comptes sont dans le rouge et Frank McCourt va encore devoir combler les trous, en plus de vendre ses meilleurs joueurs. C’est dans ce contexte que le nouveau président Stéphane Richard arrive. L’ancien patron d’Orange a d’ailleurs été mis au parfum sur la situation du club, qu’une source interne juge très préoccupante.
« La situation financière dont va hériter Stéphane Richard est grave, très alarmante et Longoria en est responsable. Stéphane Richard a montré qu'il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps » estime dans les colonnes de Nice-Matin une source au sein de l’Olympique de Marseille. Un proche de Stéphane Richard explique de son côté que le futur président olympien, qui sera officiellement en fonction le 2 juillet prochain, « prend ses marques de façon très active » pour être totalement opérationnel à son arrivée.

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Le futur président de l’OM était d’ailleurs à l’Orange Vélodrome dimanche pour remettre à Leonardo Balerdi son maillot des 200 matchs à Marseille et à Mason Greenwood son titre de meilleur joueur de la saison 2025-2026. De bons moments face aux photographes, avant de mettre les mains dans le cambouis pour Stéphane Richard, lequel risque d’être confronté au plus grand défi de sa carrière dans les mois à venir avec une mission colossale : redresser l’OM sportivement… mais surtout financièrement.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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