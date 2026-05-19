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TV : Pas d’accord entre Canal+ et Ligue1+, le coupable désigné

TV19 mai , 11:20
parCorentin Facy
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Un accord de distribution est toujours espéré entre Canal+ et Ligue1+ pour la saison prochaine. Mais pour l’heure, les discussions se heurtent à des exigences de la LFP insurmontables pour la chaîne cryptée.
Pour sa première année d’existence, Ligue1+ a réalisé un score honorable avec un peu plus d’un million d’abonnés. Sur le plan technique et éditorial, la chaîne a été un succès salué par les amoureux de Ligue 1. En revanche, le bilan est moins glorieux sur le volet financier puisque la chaîne ne rapporte pas suffisamment aux clubs de Ligue 1. Pour espérer un décollage total et satisfaisant à 100% la saison prochaine, la LFP espère trouver un accord de distribution avec Canal+, ce qui gonflerait rapidement et de manière certaine son nombre d’abonnés et ses audiences. Reste que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties.
Il faut dire que la Ligue de Football Professionnel a quelques exigences pour signer un contrat avec Canal+. Elle exige d’abord que la chaîne de Vincent Bolloré abandonne toutes ses actions en justice contre la Ligue. Mais aussi, Ligue1+ demande une exposition de premier plan sur Canal+, similaire à celle de la Ligue des Champions. De quoi faire fuir Maxime Saada des négociations et c’est bien normal aux yeux de Pierre Ménès, qui se range dans le camp de son ancien employeur sur ce dossier.

Ligue1+ responsable de l'échec des négociations ?

« Que la Ligue demande à Canal d’arrêter ses procédures judiciaires, je trouve ça un peu normal. A partir du moment où tu travailles avec quelqu’un, tu ne lui fais pas un procès pour lui pomper de l’argent d'un autre côté. En soit, ça ne me choque pas. En revanche, cette histoire d’exposition digne des coupes d’Europe, à partir du moment où Canal+ serait un simple distributeur de Ligue1+, que voulez-vous que Canal+ expose quoi que ce soit ? Ce n’est pas un programme qui leur appartient, ce n’est pas un programme que Canal produit, ce ne sont pas les journalistes de Canal qui animent le truc… » estime d'abord l'ancien sniper du CFC avant de poursuivre.

Lire aussi

Ligue 1+ appelle Canal+ pour trouver un accordLigue 1+ appelle Canal+ pour trouver un accord
« Comment veux-tu que Canal donne une exposition de la même qualité qu'un produit réalisé, produit et animé par eux ? C’est complètement con et un peu malhonnête. C’est une façon de faire croire au grand public que si la Ligue 1 n’est pas sur Canal+, c’est la faute de Canal+. Alors que Canal ne peut pas donner la même exposition à Ligue1+ car ce n’est pas leur chaîne » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Reste à voir si les positions des deux parties évolueront dans les semaines à venir afin d’espérer un accord de distribution entre Ligue1+ et Canal+ d’ici la reprise de la Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Mais cela n’en prend pas le chemin… pour le moment.
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