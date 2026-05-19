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Valentin Barco, première recrue de Chelsea

RCSA19 mai , 11:40
parGuillaume Conte
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Ce ne fut pas trop difficile de trouver un accord, mais Valentin Barco va quitter Strasbourg dans les prochaines semaines pour venir renforcer Chelsea.
Le nouveau club de Xabi Alonso possède le même propriétaire que le Racing, et les trajets sont nombreux entre les deux entités de BlueCo. Le journaliste spécialisé Ben Jacobs souligne que le plus difficile était de trouver un accord avec le joueur argentin, mais le milieu de terrain a donné son approbation pour signer à Chelsea.
Son départ est désormais confirmé et il ne reste plus qu’à savoir la date à laquelle ce sera officialisé, et le montant du transfert pour un joueur important de la saison de Strasbourg en Ligue 1. Cela même si, à l’image de son équipe, la deuxième partie de l’exercice a été moins flamboyante.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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