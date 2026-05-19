Valentin Barco, première recrue de Chelsea

Ce ne fut pas trop difficile de trouver un accord, mais Valentin Barco va quitter Strasbourg dans les prochaines semaines pour venir renforcer Chelsea.

Le nouveau club de Xabi Alonso possède le même propriétaire que le Racing, et les trajets sont nombreux entre les deux entités de BlueCo. Le journaliste spécialisé Ben Jacobs souligne que le plus difficile était de trouver un accord avec le joueur argentin, mais le milieu de terrain a donné son approbation pour signer à Chelsea.

Son départ est désormais confirmé et il ne reste plus qu’à savoir la date à laquelle ce sera officialisé, et le montant du transfert pour un joueur important de la saison de Strasbourg en Ligue 1. Cela même si, à l’image de son équipe, la deuxième partie de l’exercice a été moins flamboyante.