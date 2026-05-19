Valentin Barco, première recrue de Chelsea

Bla... bla... bla... ! Foot01 fait transpirer son seum ! ^^
Comme le disait un grand philosophe : - "le manque d'argent n'est pas un obstacle. Le manque d'idées est un obstacle" @Jean-michel Aulas
J'ai surtout kiffer finir devant l'OM... alors qu'on nous prédisait la mort. ça ça m'a fait gicler dans mon calbut direct.
Bien loin du nombre de buts marqués au Réal en 1 saison.
Deschamps est un sale con, optu et borné, et Nasri, qui est un très bon consultant à un caractère de merde. Il ne peut rien sortir de bon de cette relation.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨 Valentin Barco confirms he's leaving Strasbourg this summer. Agreement now in place with Chelsea. Likely be official at the end of the season with Chelsea focused on trying to get Europe.