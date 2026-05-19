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OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer

OM19 mai , 13:00
parCorentin Facy
4
Le départ de Medhi Benatia est à présent acté du côté de l’OM et l’ancien directeur du football du club phocéen va régler ses comptes et tout déballer sur les péripéties de cette saison 2025-2026 très agitée.
Démissionnaire depuis février dernier, Medhi Benatia est finalement resté jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique de Marseille sur demande de Frank McCourt. Le Marocain s’est plié aux exigences de son patron, assumant son rôle jusqu’à la dernière seconde du dernier match. La victoire de l’OM face à Rennes, dimanche soir au Vélodrome, était synonyme d’adieu pour Medhi Benatia, lequel est officiellement libre à présent.
L’ancien capitaine de la Juventus Turin s’est arrêté en zone mixte après ce match, faisant un premier bilan de son aventure marseillaise et revenant entre autres sur le départ non-souhaité de Roberto De Zerbi en février dernier. Mais pour Medhi Benatia, il est nécessaire de revenir plus en longueur sur les deux années et demi passées au sein du club phocéen. C’est pour cela que l’ex-directeur du football de l’OM a accepté de se prêter au jeu de l’émission d’Aurélien Tchouaméni, « The Bridge » sur YouTube. L’occasion pour Medhi Benatia de tout déballer, avec certainement des révélations croustillantes.
Je pars car je suis fatigué, je n’en peux plus !
- Medhi Benatia
L’extrait publié par l’émission animée par le milieu de terrain du Real Madrid risque en tout cas de mettre les supporters de l’Olympique de Marseille en appétit. « Pourquoi je pars de l’OM ? Parce que je suis fatigué. Parce que j’en peux plus ! Je me dis que je préfère partir et que je préfère laisser le président gérer comme il a envie » lance notamment Medhi Benatia dans un extrait forcément très incitateur à regarder l’émission dans son intégralité. Celle-ci sera disponible « bientôt » et réalisera sans doute de nouveau une excellente audience.

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Car après avoir reçu Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a encore frappé fort avec un casting quatre étoiles. En plus de Medhi Benatia, Paul Pogba ou encore le chanteur Soprano seront aussi de la partie. De quoi capter une large audience pour cette émission que les supporters olympiens ne manqueront certainement pas de regarder afin de voir ce que leur ancien dirigeant va lâcher au sujet de son aventure à l’OM.
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Derniers commentaires

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Clairement. C'est à Toulouse qu'on rate le coche.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Je pense que beaucoup on oublié le niveau collectif qu'on avait avant l'arrivée de Fonseca. La qualité des ressortie de balle, les plans de jeu mis en place, le collectif global, l'intégration du centre de formation... on avait rien de tous ca avant. Que ce soit Génésio, Garcia, Blanc le plagiste, ou Sage, on avait rien de tous ça. Il fait des erreurs effectivement, on est loin du niveau affiché avant son arrivé.

OL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

sois patient sidney ... on reconstruit c'est déjà pas mal. (même si, c vrai,le match de dimanche m'a provoqué quelques irritations dans le slip, j'ai qd mm plus de mal à digerer toulouse)

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le mec va mettre 600 patates pour racheter le club, liquider touuuuuus l'effectif et végéter à la 15eme place. Un visionnaire le mec. (Putain, je m'étais promis d’arrêter de répondre à toutes ces conneries qui servent à faire du clic).

Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

tu tomberas de haut encore.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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