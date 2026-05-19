OM : Benatia promet un grand déballage, ça va chauffer

Le départ de Medhi Benatia est à présent acté du côté de l’OM et l’ancien directeur du football du club phocéen va régler ses comptes et tout déballer sur les péripéties de cette saison 2025-2026 très agitée.

Démissionnaire depuis février dernier, Medhi Benatia est finalement resté jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique de Marseille sur demande de Frank McCourt. Le Marocain s’est plié aux exigences de son patron, assumant son rôle jusqu’à la dernière seconde du dernier match. La victoire de l’OM face à Rennes, dimanche soir au Vélodrome, était synonyme d’adieu pour Medhi Benatia, lequel est officiellement libre à présent

L’ancien capitaine de la Juventus Turin s’est arrêté en zone mixte après ce match, faisant un premier bilan de son aventure marseillaise et revenant entre autres sur le départ non-souhaité de Roberto De Zerbi en février dernier. Mais pour Medhi Benatia, il est nécessaire de revenir plus en longueur sur les deux années et demi passées au sein du club phocéen. C’est pour cela que l’ex-directeur du football de l’OM a accepté de se prêter au jeu de l’émission d’Aurélien Tchouaméni, « The Bridge » sur YouTube. L’occasion pour Medhi Benatia de tout déballer, avec certainement des révélations croustillantes.

Je pars car je suis fatigué, je n’en peux plus ! - Medhi Benatia

L’extrait publié par l’émission animée par le milieu de terrain du Real Madrid risque en tout cas de mettre les supporters de l’Olympique de Marseille en appétit. « Pourquoi je pars de l’OM ? Parce que je suis fatigué. Parce que j’en peux plus ! Je me dis que je préfère partir et que je préfère laisser le président gérer comme il a envie » lance notamment Medhi Benatia dans un extrait forcément très incitateur à regarder l’émission dans son intégralité. Celle-ci sera disponible « bientôt » et réalisera sans doute de nouveau une excellente audience.

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Car après avoir reçu Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a encore frappé fort avec un casting quatre étoiles. En plus de Medhi Benatia, Paul Pogba ou encore le chanteur Soprano seront aussi de la partie. De quoi capter une large audience pour cette émission que les supporters olympiens ne manqueront certainement pas de regarder afin de voir ce que leur ancien dirigeant va lâcher au sujet de son aventure à l’OM.