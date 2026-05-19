Man City : Maresca successeur de Guardiola, c'est bouclé

Bla... bla... bla... ! Foot01 fait transpirer son seum ! ^^
Comme le disait un grand philosophe : - "le manque d'argent n'est pas un obstacle. Le manque d'idées est un obstacle" @Jean-michel Aulas
J'ai surtout kiffer finir devant l'OM... alors qu'on nous prédisait la mort. ça ça m'a fait gicler dans mon calbut direct.
Bien loin du nombre de buts marqués au Réal en 1 saison.
Deschamps est un sale con, optu et borné, et Nasri, qui est un très bon consultant à un caractère de merde. Il ne peut rien sortir de bon de cette relation.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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