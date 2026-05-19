Man City : Maresca successeur de Guardiola, c'est bouclé

Pep Guardiola va quitter Manchester City à la fin de la saison et l’actuel dauphin d’Arsenal a déjà trouvé son successeur : Enzo Maresca.

Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre l’entraîneur italien Enzo Maresca et Manchester City, à la recherche d’un successeur à Pep Guardiola, lequel quittera son poste à la fin de la saison. Le journaliste révèle que l’ancien manager de Chelsea, libre depuis son départ des Blues, a toujours été « considéré comme le candidat idéal » afin de prendre la place du Catalan. L’accord est conclu et Enzo Maresca va signer un contrat de trois ans en faveur des Citizens.