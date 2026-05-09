ICONSPORT_361644_0475
Lucas Chevalier

PSG : Lucas Chevalier contacté par un géant anglais

PSG09 mai , 13:00
parQuentin Mallet
0
Arrivé l'été dernier au PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier pourrait déjà faire ses valises. Barré par Matvey Safonov, l'ancien Lillois est dans les petits papiers de Liverpool.
Lucas Chevalier a certainement cru qu'il franchirait un énorme cap en signant au Paris Saint-Germain, club le plus important en France et récent vainqueur de la Ligue des champions. Toutefois, le natif de Calais a vu son aventure tourner au cauchemar alors qu'il avait pourtant la confiance totale de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol appréciait son profil du fait de sa qualité au pied et a poussé pour son recrutement, mais a fini par faire machine arrière en le laissant définitivement sur le banc.
Auteur de matchs ratés en janvier, notamment face au Sporting CP en Ligue des champions ou au Paris FC en Coupe de France, Lucas Chevalier n'a plus rejoué depuis le 23 janvier, au profit d'un Matvey Safonov plus rassurant. Au prochain mercato, il ne sera pas retenu en cas d'offre suffisante, ce qui intéresse Liverpool.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Lucas Chevalier, un saut outre-Manche ?

En effet, selon des informations d'ESPN, Liverpool suit attentivement la situation de Lucas Chevalier. Les Reds envisagent de le recruter après l'ouverture du prochain mercato estival afin de combler le départ attendu de son gardien de but Alisson. L'ancien Lillois n'est toutefois pas le seul dans la short-list du club de la Mersey puisque d'autres profils sont aussi à l'étude.
L'avantage, toutefois, de l'international français, c'est indéniablement sa situation tendue avec le Paris Saint-Germain. S'il comprend qu'il ne pourra pas obtenir plus de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine, alors il y a de grandes chances qu'il quitte définitivement la France pour trouver un autre projet ailleurs. Un projet qui lui permettra de progresser pour de bon dans un environnement de grand club, toujours dans l'optique de retrouver une place plus importante en équipe de France.
Articles Recommandés
Benatia ne restera pas sans emploi
OM

OM : Medhi Benatia annoncé très proche d'un club

Endrick ne fait déjà plus l'unanimité à Lyon
OL

OL : Endrick a toujours la haine

ICONSPORT_364024_0401
OM

OM : McCourt refuse cette candidature

Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
PSG

Dembélé prolongé, le PSG a une très bonne nouvelle

Fil Info

09 mai , 13:20
OM : Medhi Benatia annoncé très proche d'un club
09 mai , 12:40
OL : Endrick a toujours la haine
09 mai , 12:20
OM : McCourt refuse cette candidature
09 mai , 12:00
Dembélé prolongé, le PSG a une très bonne nouvelle
09 mai , 11:40
Nantes : Bertrand Latour balance sur Kita
09 mai , 11:20
Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane
09 mai , 11:00
Real Madrid : José Mourinho tout proche de signer
09 mai , 10:30
PSG ou Arsenal ? Wembanyama en rigole
09 mai , 10:00
OL : Un magicien apporte 70 ME à Lyon

Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

OM : Une mise au vert illégale, les joueurs contre-attaquent

Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading