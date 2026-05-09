PSG : Lucas Chevalier contacté par un géant anglais

Arrivé l'été dernier au PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier pourrait déjà faire ses valises. Barré par Matvey Safonov, l'ancien Lillois est dans les petits papiers de Liverpool.

Lucas Chevalier a certainement cru qu'il franchirait un énorme cap en signant au Paris Saint-Germain , club le plus important en France et récent vainqueur de la Ligue des champions. Toutefois, le natif de Calais a vu son aventure tourner au cauchemar alors qu'il avait pourtant la confiance totale de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol appréciait son profil du fait de sa qualité au pied et a poussé pour son recrutement, mais a fini par faire machine arrière en le laissant définitivement sur le banc.

Auteur de matchs ratés en janvier, notamment face au Sporting CP en Ligue des champions ou au Paris FC en Coupe de France, Lucas Chevalier n'a plus rejoué depuis le 23 janvier, au profit d'un Matvey Safonov plus rassurant. Au prochain mercato , il ne sera pas retenu en cas d'offre suffisante, ce qui intéresse Liverpool.

L. Chevalier France • Âge 24 • Gardien UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 17 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lucas Chevalier, un saut outre-Manche ?

En effet, selon des informations d'ESPN, Liverpool suit attentivement la situation de Lucas Chevalier. Les Reds envisagent de le recruter après l'ouverture du prochain mercato estival afin de combler le départ attendu de son gardien de but Alisson. L'ancien Lillois n'est toutefois pas le seul dans la short-list du club de la Mersey puisque d'autres profils sont aussi à l'étude.

L'avantage, toutefois, de l'international français, c'est indéniablement sa situation tendue avec le Paris Saint-Germain. S'il comprend qu'il ne pourra pas obtenir plus de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine, alors il y a de grandes chances qu'il quitte définitivement la France pour trouver un autre projet ailleurs. Un projet qui lui permettra de progresser pour de bon dans un environnement de grand club, toujours dans l'optique de retrouver une place plus importante en équipe de France.