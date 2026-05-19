Vente OL : Le mercato chamboulé au coeur de l'été

L'OL a fait mieux que sauver sa peau cette saison. Une source d'inspiration pour la saison prochaine, même s'il ne faut pas oublier que le club est en vente, et que cela peut faire voler en éclats tout ce qui est mis en place.

Le sportif a répondu présent à l’Olympique Lyonnais cet été, et les supporters ont été agréablement surpris par le niveau de performance de la formation rhodanienne. La quatrième place et le parcours correct en Europa League et en Coupe de France illustrent cet exercice convaincant alors que l’OL était annoncé en Ligue 2 l’été dernier.

Michele Kang bien placée, mais attention à une (mauvaise) surprise

Mais la situation financière de l’OL reste très précaire. Les agissements de John Textor ont provoqué des dettes copieuses et maintenant que l’Américain n’est plus dans le tableau, l’avenir du club reste encore préoccupant. Le processus de vente a bien été ouvert par les administrateurs judiciaires et quelques investisseurs se sont positionnés, sans aller plus loin pour le moment. Mais la forte pression financière sur l’OL mise par ses créanciers n’aide pas à rendre le club attractif. Michele Kang est donc la grande favorite pour reprendre Lyon et rassurer tout le monde.

Mais il faut que l’opération se mette en place rapidement, pour y voir plus clair en vue de la saison prochaine. Ainsi, comme le souligne Le Progrès, tous les plans qui peuvent se mettre en place cet été pour le recrutement sont dépendants d’un éventuel changement de propriétaire. Difficile de se projeter dans ces conditions. Le fait que Michele Kang soit déjà aux commandes du club permet de continuer des investissements raisonnables si la DNCG donnes son accord, mais tout pourrait voler en éclats si un repreneur autre arrivait pour liquider l’effectif et rembourser les créanciers rapidement par exemple.

De quoi faire trembler entre Rhône et Saône, même si l’OL a montré en une saison qu’avec des bonnes idées, une ambiance saine, moins d’esclandre et de déclarations tapageuses, il était possible d’être performant avec des moyens limités. Et c’est là le meilleur moyen de revenir à l’équilibre et de permettre à l’économie du club lyonnais de repartir dans le bon sens.