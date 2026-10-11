Le PSG n’est pas serein, deux recrues annoncées pour janvier

Le PSG a, malgré son mercato plus ambitieux cet été, du mal à être satisfait dans deux secteurs de jeu. Deux retouches cet hiver sont envisagées.

La victoire de samedi soir contre Le Mans résume bien le début de saison du PSG. Souvent supérieur à ses adversaires, il est néanmoins bousculé comme rarement en Ligue 1 par rapport à ces dernières années. Il finit par faire la différence, mais il a besoin pour cela d’avoir des joueurs forts qui sont à leur meilleur niveau. Ce ne sont pas toujours les mêmes, mais c’est quand Luis Enrique a fait entrer ses cadres en jeu samedi soir que Le Mans a fini par craquer et s’incliner 3-1.

Un défenseur central, ça devient urgent

Visiblement, le staff du PSG en est conscient, et selon les informations de PSGInside-Actus, deux recrues sont attendues cet hiver pour renforcer l’équipe. Le premier poste à renforcer n’étonnera personne : la défense centrale. Illya Zabarnyi a de nouveau été en difficulté contre Le Mans, et l’Ukrainien ne parvient plus à inverser la présence et à se montrer enfin impérial. Son départ est désormais évoqué pour janvier, et le PSG compte bien trouver un défenseur central à la fois jeune et solide. Le joueur de l’Atlético Madrid Marc Publli coche de nombreux critères, et fait clairement saliver Luis Campos.

Dans un autre secteur de jeu, le double champion d’Europe aimerait aussi se renforcer au milieu de terrain. Dro Fernandez, Maghnès Akliouche ou Lucas Beraldo ne font pas vraiment se lever les foules, et sont très loin des titulaires. Un joueur capable de densifier le milieu tout en ayant un rythme suffisant pour apporter quelque chose en Ligue des Champions est ciblé, affirme le compte spécialisé qui apporte une précision de taille : « Une chose semble essentielle : cet hiver, le PSG devrait privilégier la qualité à la quantité ».

Le PSG a beaucoup plus recruté cet été, mais pour le moment, à part Ferran Torres, les nouveaux joueurs n’ont pas vraiment répondu aux attentes. Le mercato d’hiver pourrait permettre de rectifier le tir.