Le capitaine lensois Florian Thauvin a totalement craqué au micro de Canal+ après la défaite des Sang et or face au RB Leipzig. Une attitude qui a déplu à sa direction, qui va le convoquer prochainement.

« fatigué » et usé par le début de saison catastrophique de Lens, qui connaît avec Didier Digard son troisième entraîneur de la saison. L’interview sur Canal+ de Thauvin a énormément fait réagir… y compris au sein du club Sang et or. Florian Thauvin en roue libre , voici comment on pourrait résumer l’interview du capitaine du RC Lens sur Canal+ après la défaite des Nordistes contre Leipzig, mardi lors de la 5e journée de Ligue des Champions. L’ancien Marseillais a expédié son interview avec Dominique Armand en moins de 15 secondes avec une désinvolture totale. Florian Thauvin s’est ditet usé par le début de saison catastrophique de Lens, qui connaît avec Didier Digard son troisième entraîneur de la saison. L’interview sur Canal+ de Thauvin a énormément fait réagir… y compris au sein du club Sang et or.

Selon les informations de RMC, la direction lensoise a justement prévu de discuter dans les prochains jours avec le capitaine artésien. Un sévère recadrage n’est pas envisagé, pas plus qu’une sanction à l’encontre de Florian Thauvin, trop important (meilleur buteur et meilleur passeur de l’équipe) mais la direction souhaite tout de même briser la glace avec le gaucher de 33 ans pour être certain qu’aucun malaise ne s’installe à moyen terme. La radio ajoute que le départ de Yannick Cahuzac, dont Florian Thauvin était très proche, a ajouté à la frustration accumulée au fil des mauvais résultats.

Son absence dans la dernière liste de Zinedine Zidane en équipe de France a également affecté Thauvin, lequel pensait pouvoir profiter des forfaits de Thuram, Akliouche ou encore Dembélé pour retrouver Clairefontaine. La surprise fut totale et la déception immense lorsque le meilleur buteur lensois a vu des joueurs comme Kroupi ou Pagis être appelés à sa place. Thauvin va maintenant devoir digérer toutes les frustrations qui l’ont conduit à son craquage après le match face à Leipzig, car Lens aura besoin d’un « Flotov » à son meilleur niveau pour sortir de la crise, laquelle s’est définitivement installée dans le Nord après la défaite contre Leipzig.