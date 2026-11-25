Lens convoque Thauvin après son dérapage
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Endrick c'est marrant mais j'y crois pas. J'ai l'impression qu'on ai refroidi par son coté personnel.
Sans krava et doué j y crois pas c est juste une saison a oublier..
Oui t’as raison je devrais pas focus une idéologie en particulier, c’est loin d’être la seule à agir comme ça. Le pire c’est qu’à titre personnel je détesterais voir Hanouna à la tête de l’OL, mais comme pour les supporters de Guingamp, je suis pas sûr que ça soit de l’unique fait de son bord politique. Mais faut toujours ramener les gens à ça..
Oui, mais faut voir les 2 buts... Doué a une capacité hors du commun pour débloquer les situations
En attendant le choix de l'OL pour Ajorque et Endrick.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15