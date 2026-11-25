L’OL va récupérer Loïs Openda, un retour qui va soulager l’attaque lyonnaise, par ailleurs privée de Pavel Sulc. Le nouvel entraîneur Carlos Vicens pourrait aussi réserver une surprise dans ce secteur de jeu.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais bricole au poste de numéro neuf avec des joueurs qui ne sont pas spécialistes du poste à l’instar de Keito Nakamura, Ernest Nuamah ou encore Khalis Merah. Le nouvel entraîneur Carlos Vicens va avoir le bonheur de récupérer Loïs Openda, qui a repris l’entraînement collectif ce lundi après avoir été éloigné des terrains plusieurs semaines en raison d’une fissure au péroné. Une excellente nouvelle d’autant que Pavel Sulc, qui peut également évoluer au poste de numéro neuf, est lui forfait jusqu’au mois de février au minimum.

« Alejandro s'entraîne très bien. C'est un joueur plein d'énergie au quotidien, dans chaque exercice à l'entraînement. Il a aussi de bons déplacements dans le dernier tiers pour pouvoir frapper du pied droit comme du pied gauche. Il est également très performant au pressing et tente tout » a d’abord lancé l’entraîneur espagnol de l’OL face à la presse avant la réception de Lillestrom en Les solutions sont rares dans le secteur offensif et Carlos Vicens pourrait ainsi donner sa chance à Alejandro Gomes Rodriguez. Prêté la saison dernière à Annecy, l’international U19 anglais a un profil qui plaît au nouveau coach des Gones.a d’abord lancé l’entraîneur espagnol de l’OL face à la presse avant la réception de Lillestrom en Europa League , avant de poursuivre.

Vicens compte sur Alejandro Gomes

« C'est positif pour moi car j'ai différentes options qui me permettent de choisir au mieux lorsque je prends des décisions pour la composition de départ ou les remplacements. Parce que parfois, on démarre avec un certain profil de numéro 9, mais ensuite, au cours du même match, on peut vouloir passer à un autre profil de numéro 9 selon ce dont l'équipe a besoin, selon moi. Alejandro, je suis très satisfait de lui et je pense qu'il a un bel avenir devant lui » a conclu Carlos Vicens. L’Anglais, qui n’entrait pas dans les plans de Paulo Fonseca, pourrait donc bénéficier d’un temps de jeu plus important dorénavant, offrant ainsi une solution de plus au poste de numéro neuf à l’OL.