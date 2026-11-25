Encore muet lors du succès à Reims (0-1) samedi dernier, Thierno Ballo traverse une période compliquée. Et pour ne rien arranger, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a vu son équipe trouver la solution juste après sa sortie du terrain. Un enchaînement inquiétant pour la recrue estivale.

Ian Cathro a été inspiré dans son coaching. Déçu de son animation offensive à Reims samedi dernier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a jugé nécessaire d’effectuer un changement avant même l’heure de jeu. C’est Thierno Ballo qui en a fait les frais, et qui a vu son remplaçant Zuriko Davitashvili briller dans la foulée. Le Géorgien, lancé à la 58e minute, n’a eu besoin que de trois minutes pour inscrire le seul but de la rencontre.

Un enchaînement peu flatteur pour l’attaquant remplacé. D’autant que ce scénario vient sanctionner une période compliquée pour lui. Recruté cet été pour 2,65 millions d’euros, Thierno Ballo avait réussi des débuts tonitruants. La recrue des Verts totalisait déjà quatre buts et deux passes décisives après seulement quatre journées de Ligue 2 . Son rythme a ensuite chuté puisque l’Autrichien n’a marqué qu’une seule fois lors des neuf dernières journées, c’était lors de la victoire face à Rodez (2-0) le 10 octobre. Depuis, l’ancien joueur de Wolfsberger a enchaîné les prestations moins convaincantes, pour ne pas dire décevantes.

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Le week-end dernier par exemple, Thierno Ballo a eu du mal se connecter au reste de l’équipe, notamment à cause de ses mauvais choix. Le Stéphanois n’a donc pas suffisamment pesé sur la défense centrale rémoise, d’où le choix de Ian Cathro qui en a fait son premier joueur sorti du match. Jusque-là, le buteur de l’AS Saint-Etienne a gardé la confiance de son entraîneur, lui qui a débuté 13 des 14 matchs des Verts cette saison toutes compétitions confondues. Mais la situation risque d’évoluer sachant que son coéquipier Augustine Boakye, passeur décisif pour Zuriko Davitashvili samedi, s’est davantage distingué lorsqu’il a quitté la position de numéro 10 pour la pointe.