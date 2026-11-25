OM : Hojbjerg accepte de baisser son salaire
Une baisse de salaire ? Je suis prêt à aider le club- Pierre-Emile Hojbjerg, vice-capitaine de l'OM
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Oui t’as raison je devrais pas focus une idéologie en particulier, c’est loin d’être la seule à agir comme ça. Le pire c’est qu’à titre personnel je détesterais voir Hanouna à la tête de l’OL, mais comme pour les supporters de Guingamp, je suis pas sûr que ça soit de l’unique fait de son bord politique. Mais faut toujours ramener les gens à ça..
Oui, mais faut voir les 2 buts... Doué a une capacité hors du commun pour débloquer les situations
En attendant le choix de l'OL pour Ajorque et Endrick.
Tu mélanges club et supporters... Le PSG n a jamais eu de mots sur Greenwood et sur sa situation extrasportive. A l inverse les supporters l ont vilipendé a maintes reprises, lui ainsi que l OM et a juste titre.
Marrant que tu choisisses le communisme pour illustrer ça alors que c'est le propre de tous les totalitarismes, qu'ils soient de droite, de gauche, monarchistes ou militaires, de vouloir tout contrôler. Comme tu le dis, c'est ton avis et il vaut autant que celui de n'importe qui. Pour en revenir aux supporters de club, malheureusement, le fait est qu'ils sont tous politisés. On peut le regretter ou même ne pas être d'accord, mais le fait est là. Je suis plutôt de ton avis mais en même temps qu'un club ait des valeurs fortes, je ne trouve pas ça mal. Comme pour tout, ce qui pose problème c'est la limite que l'on mets qui pose problème aux autres.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15