De retour dans le groupe de l’OM pour la réception du Levski Sofia en Europa League, Pierre-Emile Hojbjerg a évoqué le bouillant sujet des baisses de salaire au sein de l’effectif marseillais.

L’été a été très rude pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, avec une énorme cure d’austérité imposée par Frank McCourt ainsi que par la DNCG. La majorité des gros salaires sont partis (Aubameyang, Balerdi, Rulli, Medina, Greenwood…) mais certains font encore de la résistance. C’est le cas de Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd et bien sûr Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois est en tête du classement des salaires à l’OM et son transfert avorté à Newcastle au mercato estival avait provoqué la furie de Frank McCourt, au point que l’Américain retire le brassard de capitaine à l’ex-milieu de terrain de Tottenham. Cet épisode est à présent digéré pour Hojbjerg et le Danois a fait savoir ce mercredi en conférence de presse qu’il était très attaché au club phocéen.

La rage du milieu de terrain de l'OM Pierre-Emile Hojbjerg

Au point de faire des efforts sur sa rémunération pour rester au club, dit-il sans vouloir entrer davantage dans les détails. « Parfois il y a des choses qui se disent dans la presse et ce n'est pas toujours vrai. Je ne peux pas aller tous les jours devant le bâtiment de presse, tout ce que je peux faire c'est me concentrer sur ce que le coach me demande et de faire en sorte de représenter le maillot du mieux possible. J'adore jouer pour l'OM, je l'ai dit au coach l'autre jour. Entendre beaucoup de fois que je suis en train de partir, il faut vivre avec... mais pas toutes les choses qui sont dites sont vraies. Cet été, j'avais envie de rester et de faire des efforts pour rester » a d'abord lancé le Danois avant d'être relancé.

Une baisse de salaire ? Je suis prêt à aider le club - Pierre-Emile Hojbjerg, vice-capitaine de l'OM

« Je suis très très fier de jouer pour l'OM, un club extraordinaire. Une baisse de salaire ? Je suis prêt à aider le club. Ce n'est pas moi qui décide de ces choses-là. Je ne trouverai pas non plus juste de discuter de ça dans les médias » a lancé Pierre-Emile Hojbjerg, laissant sous-entendre qu’il était d’accord pour baisser son salaire avant d’aider l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le président Stéphane Richard avait évoqué des négociations avec plusieurs joueurs de l’effectif pour des baisses (ou lissages) de salaire en septembre dernier. Depuis, rien n’a été officialisé à ce sujet et on ignore si le président de l’OM a obtenu certains accords au sein de l’effectif.