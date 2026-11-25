OM : Harit vendu cet hiver, tout le monde est ok
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Oui, mais faut voir les 2 buts... Doué a une capacité hors du commun pour débloquer les situations
En attendant le choix de l'OL pour Ajorque et Endrick.
Tu mélanges club et supporters... Le PSG n a jamais eu de mots sur Greenwood et sur sa situation extrasportive. A l inverse les supporters l ont vilipendé a maintes reprises, lui ainsi que l OM et a juste titre.
Marrant que tu choisisses le communisme pour illustrer ça alors que c'est le propre de tous les totalitarismes, qu'ils soient de droite, de gauche, monarchistes ou militaires, de vouloir tout contrôler. Comme tu le dis, c'est ton avis et il vaut autant que celui de n'importe qui. Pour en revenir aux supporters de club, malheureusement, le fait est qu'ils sont tous politisés. On peut le regretter ou même ne pas être d'accord, mais le fait est là. Je suis plutôt de ton avis mais en même temps qu'un club ait des valeurs fortes, je ne trouve pas ça mal. Comme pour tout, ce qui pose problème c'est la limite que l'on mets qui pose problème aux autres.
Donc j'espère que tu ne critiques pas les qataris ou autre actionnaire étranger car tu perdrais en coherence dans tes propos.... Moi sincèrement je comprends les guingampais de ne pas vouloir être associé a un tel énergumène porte étendard de la droite de la droite car ce ne sont pas mes valeurs....Comme je détesterai que mon club soit racheté par un fond d'investissement américain ou d'Arabie saoudite... Ca s'appelle de la coherence
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15