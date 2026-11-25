Malgré son bon début de saison, Amine Harit fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’OM au mois de janvier. Le Panathinaïkos est sur les rangs et le club phocéen n’est pas contre l’idée de récupérer un joli chèque.

Dans l’incapacité de recruter le moindre joueur l’été dernier, l’Olympique de Marseille a été contraint de s’appuyer sur des joueurs indésirables par le passé. C’est par exemple le cas d’Amine Harit, de retour après un prêt non concluant en Turquie. L’ancien meneur de jeu de Nantes et de Schalke 04 a su saisir la chance offerte par Bruno Genesio en s’imposant comme un titulaire durant cette première partie de saison. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 , Amine Harit est performant et régulier, de quoi ravir son entraîneur. Cela étant, un départ au mois de janvier n’est pas à exclure.

Comme indiqué par ailleurs, le Panathinaïkos est très intéressé par Harit et pourrait proposer une grosse somme d’argent pour le recruter en janvier prochain. A six mois de la fin du contrat de l’international marocain, l’OM ne s’opposera pas à son départ s’il existe la possibilité de récupérer environ 5 millions d’euros. Une position du club olympien que vous partagez en grande majorité. Interrogés par Foot01 sur le potentiel départ d’Amine Harit, vous êtes 69% à estimer que l’Olympique de Marseille ne doit pas hésiter une seconde à vendre le Marocain en cas de belle offre au mois de janvier.

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31% sont plus nuancés et estiment qu’au vu de l’effectif déjà très limité à la disposition de Bruno Genesio, il serait plus inspiré de conserver le meneur de jeu de 29 ans en janvier, quitte à le voir partir pour zéro euro en juin prochain. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard vont en tout cas devoir plancher sur ce dossier dans les prochaines semaines. Les deux hommes à la tête de la politique sportive de l’OM auront surtout à trancher, si l’offre grecque venait à se confirmer. Du côté de Bruno Genesio bien sûr, on espère en revanche conserver l’ailier marocain jusqu’à la fin de la saison.