PSG : L'Equipe agresse Ferran Torres et l'envoie sur le banc

PSG : L'Equipe agresse Ferran Torres et l'envoie sur le banc

PSG
parCorentin Facy
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Titulaire contre Le Mans, Ferran Torres n’a pas réalisé sa meilleure prestation sous les couleurs du PSG. Au contraire, l’international espagnol a perdu des points avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions.
Désireux de faire tourner son effectif au retour de la trêve internationale, Luis Enrique a aligné un trio offensif composé à 100% de recrues estivales face au Mans samedi soir au Parc des Princes. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été laissés au repos au profit de Mika Godts, Maghnes Akliouche et Ferran Torres. Positionné en tant que numéro neuf, l’attaquant espagnol ne s’est d’ailleurs pas mis en évidence face aux Manceaux ce dimanche.
Il a hérité de la pire note parmi les joueurs du PSG dans les colonnes de L’Equipe, le quotidien national lui ayant infligé la mauvaise note de 3/10. « Neuf ballons touchés en première mi-temps, dont trois perdus, et une timide frappe à côté (44e) : l'Espagnol n'était pas dans son match. Il a timidement réagi après l'entrée décisive de quatre coéquipiers, mais sans concrétiser ses occasions (66e) » commentent nos confrères au sujet de l’ex-attaquant du FC Barcelone, lequel va probablement démarrer sur le banc contre Manchester City cette semaine selon L’Equipe.

Torres sur le banc contre Manchester City ?

« Le voir disputer toute la rencontre peut être interprété comme un signe de sa non-titularisation mercredi à Manchester » estime le quotidien national. Pour la réception du vice-champion d’Angleterre en titre, Luis Enrique pourrait donc privilégier une attaque composée de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia et cela malgré les très belles statistiques de Torres depuis le début de la saison. L’ancien attaquant du Barça et de City totalise déjà 7 buts toutes compétitions confondues dont 3 en Ligue des Champions en 2026-2027.

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