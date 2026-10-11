La Premier League ne rigole pas, Barcola est choqué

La Premier League ne rigole pas, Barcola est choqué

Premier League
parEric Bethsy
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Recruté pour 125 millions d’euros (hors bonus), Bradley Barcola vit des débuts compliqués avec Liverpool. L’ailier français découvre un championnat bien différent de la Ligue 1.
En équipe de France non plus, Bradley Barcola n’a pas offert sa meilleure version. L’ailier de Liverpool enchaîne les performances mitigées voire décevantes, comme s’il avait du mal à digérer son énorme transfert. Le site officiel des Reds a donc récolté les sensations de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a souligné la différence entre la Ligue 1 et la Premier League.
« Oui, je me sens à l'aise, a rassuré le Français. Au début, je devais m'adapter et maintenant je me sens de mieux en mieux. Donc je suis très content de bien commencer et j'espère que je serai encore meilleur sur le terrain. La Premier League ? Je pense que c'est très intense. C'est très différent de la Ligue 1. Mais oui, il fait travailler dur pour être prêt à faire beaucoup de courses et c'est ce que j'essaye de réaliser à l'entraînement pour être prêt à chaque match. » D’autant que son manager Andoni Iraola met justement l’accent sur cet aspect du jeu.

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« Je pense que c'est un très bon coach, a encensé Bradley Barcola. Il a de très bonnes idées. Il met beaucoup d'intensité, que ce soit à l'entraînement ou en match. Je pense que c'est très bien de travailler comme ça pour être capable de gagner tous nos matchs. Si le coach m'a demandé d'occuper un autre poste ? Non, pas plus que ça. Il m'a demandé de faire ce que je peux faire, de jouer comme d'habitude pour que je puisse jouer à gauche et à droite. C'est vrai que je préfère jouer à gauche, mais ça ne me dérange pas de jouer à droite. Donc il n'y a pas de problème et j'essaye d'être prêt à jouer sur les deux côtés. » Après cinq matchs toutes compétitions confondues, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais ne compte toujours aucun but ni passe décisive.
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