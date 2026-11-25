Privé de ses ailiers Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour de longs mois, le Paris Saint-Germain sera forcément affaibli en Ligue des Champions. Les Parisiens gardent tout de même une équipe suffisamment compétitive pour conserver leur couronne.

Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à paniquer. Malgré les longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, victimes d’une rupture du ligament croisé d’un genou, le club de la capitale ne se jettera pas sur le marché des transferts. Un recrutement n’est pas exclu en janvier. Mais pour le moment, le coach Luis Enrique fait confiance à son effectif. Il faut dire que le collectif parisien a encore fait ses preuves cette saison en Ligue des Champions.

Le journaliste Romain Beddouk rappelle que Désiré Doué n’a marqué que deux des 14 buts inscrits par le Paris Saint-Germain contre Manchester City (2-4), le FC Barcelone (4-2) et Villarreal (0-6). Dont celui face aux Citizens au terme d’une belle sortie de balle collective. Sur ce total de 14 unités, le Géorgien, lui, n’en compte aucune. Quant au reste, « les 12 autres buts viennent soit d’action collectives, soit de pressings haut sur le terrain, soit d’actions individuelles de joueurs qui sont encore dispo », souligne le chroniqueur d’Ici Paris Île-de-France, aussi serein que Luis Enrique.

Lire aussi Une recrue au PSG, Virginie Sainsily a un scoop

« Doué et Kvara sont de grandes pertes, mais le PSG a encore beaucoup d’armes qui le laisse parmi les favoris pour la victoire finale. Le PSG a toujours le meilleur milieu de terrain du monde avec le trio Vitinha-Neves-Ruiz, les deux meilleurs latéraux du monde avec Hakimi et Mendes, et accessoirement offensivement : un Ballon d’Or. Y’a une base élite qui est toujours, qui ne demande qu’à être parfaite par de nouveaux éléments », a conclu Romain Beddouk, pas contre une ou plusieurs arrivées durant le mercato hivernal.