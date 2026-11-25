Au lendemain de la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport, qui a entériné le sacre du Sénégal à la CAN 2025, la FIFA a fait dégringoler le Maroc de son classement des nations.

La semaine est très pénible pour le football marocain. La CAN 2025 a officiellement (et probablement définitivement) été accordé au Sénégal après la décision rendue mardi par le Tribunal arbitral du Sport. Un terrible coup dur pour le Maroc , qui avait pourtant été donné vainqueur sur tapis vert par la CAF. Cette décision est lourde de conséquence pour les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui perdent donc un titre majeur dans leur palmarès. Autre conséquence : une chute soudaine au classement FIFA des nations observée au lendemain de ce titre retiré.

Le classement FIFA actualisé : le Maroc perd 2 places après la décision du TAS de lui retirer la CAN 2025

Le Maroc a effectivement perdu sa 5e place au profit du Portugal et du Brésil, qui gagnent une place chacun tandis que les Lions de l’Atlas reculent eux au 7e rang. Il est par ailleurs intéressant d’observer où se situe la France dans ce classement. Les Bleus sont 3es derrière l’Espagne (1er) et l’Argentine (2e). La sélection de Zinedine Zidane est talonnée par l’Angleterre, troisième de la dernière Coupe du monde et en grande forme lors des derniers matchs de Ligue des Nations, portée par un Jude Bellingham de gala.